Le top 15 spiagge della Sicilia del 2023 su Instagram e TikTok: Agnone Bagni ed Eloro chiudono la top 5

Se l’estate al mare è un’abitudine a qualsiasi latitudine nel nostro Paese, il mare siciliano rappresenta da sempre un’attrazione irresistibile per i vacanzieri nostrani ma anche stranieri: ma quali sono le spiagge più apprezzate dell’isola? Holidu, uno dei maggiori motori di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 15 spiagge siciliane del 2023 su Instagram e TikTok.

Mondello, Calamosche e San Vito Lo Capo sul podio

Una delle spiagge simbolo della Sicilia, quella di Mondello, nel comune di Palermo, sembra essere la più amata delle spiagge siciliane con oltre 100.000 visualizzazioni su Instagram e addirittura oltre 12 milioni di su TikTok, precedendo la spiaggia di Calamosche in località Noto che di view ne ha oltre 20 mila su Instagram e oltre 240 mila su TikTok, e San Vito Lo Capo. Completano la top 5 Agnone Bagni in località Augusta nel siracusano, e la Spiaggia di Eloro. Da segnalare il settimo posto di Màcari (forse spinta anche dalla celebre serie televisiva).

La classifica è stata elaborata dal team di esperti di Holidu a partire dalla lista completa delle spiagge, marine, baie e cale in Sicilia, riportate nel database di Google Maps. La lista iniziale è stata filtrata per includere soltanto le spiagge con i punteggi più alti e con un numero minimo di recensioni superiore a 500. Successivamente, abbiamo estratto i dati dai conteggi dei post su Instagram, così come dalle visualizzazioni su TikTok, utilizzando il nome della spiaggia come hashtag. Nei casi in cui il nome includeva caratteri speciali, è stato utilizzato il nome completo o il nome più comune. I dati sono stati raccolti ed elaborati nel mese di Luglio 2023.