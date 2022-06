Le migliori mete in Europa e nel mondo dove pernottare in un casinò

Partiamo dall’inizio della storia dei casinò per chiarire subito che l’invenzione delle sale da gioco è un’esclusiva italiana, persino il termine Casino parla italiano, nei prossimi paragrafi scopriremo tutti i dettagli ma se oggi è possibile giocare alle slots online non è certo merito di Las Vegas, o almeno soltanto della città del Nevada, capitale del gioco.

In Europa sono tantissime le mete turistiche dove è possibile alloggiare in un casinò, dalla Spagna fino a Las Vegas, dalla Liguria al Veneto in Italia, senza dimenticare la Sicilia che rimane una delle mete più ambite per le vacanze.

Ci sono anche i classici Casinò di Montecarlo e Baden, fra i più antichi in assoluto. Entriamo nel vivo di questo articolo per scoprire quali sono le mete più belle in Europa e nel resto del mondo per andare in vacanza e alloggiare in un casinò.

Venezia e il casinò più antico al mondo

Era il 1638 quando a Venezia presso il Ridotto di San Moisè apre il primo casinò al mondo, attualmente il Casinò di Venezia si trova lungo il Canal Grande e offre tutti i servizi esclusivi per il pernottamento oltre a una vasta gamma di giochi. Il termine Casino fu inventato verso la metà del 1700 con tutta probabilità da Giacomo Casanova, assiduo frequentatore della sala da gioco veneziana.

Sanremo e il suo casinò

Il Casinò di Sanremo ha aperto le sue porte nel 1905 e in pochi decenni è diventato anche un teatro di gran galà, dove si tenevano le manifestazioni internazionali più importanti. Fra i suoi clienti abituali, c’era Vittorio de Sica, ospite speciale anche durante i Festival della Canzone Italiana che sono andati in scena in questo casinò dal 1950 fino al 1976.

Montecarlo nel Principato di Monaco

Questo è fra i primi casinò aperti nel mondo e ancora oggi è uno dei più lussuosi, il suo design interno comprende anche vetrate di qualità pregiata, statue e dipinti di altissimo livello. Questo casinò è perfetto per una vacanza elegante in un luogo di mare speciale.

Baden in Germania

Questo casinò presenta un’architettura ottocentesca ancora intatta, è immerso nel verde ed è perfetto per chi ama le vacanze in totale immersione nella natura. Entrare nel Casinò di Baden significa tornare indietro nel tempo, perfetto per una vacanza esclusiva e unica.

I casinò spagnoli

I casinò spagnoli sono valutati bene dai viaggiatori che li hanno scelti come meta per le loro vacanze.

Il Casinò di Lloret de Mar e quello di Barcellona, sono perfetti per chi desidera una vacanza rilassante al mare, così come il Casinò di Marbella e quello di Valencia. Per chi volesse visitare la capitale, il Casinò di Madrid rimane la scelta perfetta per unire cultura e divertimento.

Il Bellagio e il Caesars Palace di Las Vegas

Questi sono i due mostri sacri che nell’immaginario collettivo, diventati l’emblema dei casinò grazie anche a film come Una Notte da Leoni, Ocean’s Eleven, Paura e Delirio a Las Vegas, e tantissime altre pellicole dedicate a Las Vegas, capitale del gambling. Trascorrere una vacanza in questi casinò significa andare sulle montagne russe del divertimento.

I casinò ispirati alla città di Venezia a Las Vegas e Macao in Cina

Esistono casinò grandi quanto Venezia, almeno idealmente perché tutte le sue strade, i ponti, i monumenti, le piazze e persino i canali navigabili con autentici gondolieri italiani, sono riprodotti in scala. Stiamo parlando del Venetian Casinò di Las Vegas e del Venetian Casinò di Macao in Cina. Quest’ultimo è la settima struttura più grande al mondo con i suoi 55 mila metri quadri. Vivere una vacanza in uno di questi casinò è sicuramente interessante.