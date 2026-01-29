Lavori sul campo Fontana ad Augusta. Il viceministro: “grande gioia”. Il commissario: “giornata importante”

Il Vice Ministro Vannia Gava, il Commissario Giuseppe Vadalà, l’assessore all’energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione Sicilia Francesco Colianni, il presidente di Cisambiente Confindustria Donato Natarangelo unitamente al padrone di casa il sindaco della Città di Augusta Giuseppe Di Mare, si sono recati oggi al campo Fontana, per effettuare il “restore site visit”, al fine di dare riscontro alla cittadinanza dei lavori effettuati sui siti affidati al commissariamento ed inerenti le procedure sanzionatorie Europee.

L’iniziativa ha lo scopo di informare le popolazioni locali degli sforzi fatti per la messa in sicurezza del sito affidato al Commissario e, in questo caso, consegnare alla cittadinanza il centro sportivo realizzato come opera di riqualificazione nell’ambito della bonifica dell’area inquinata del Campo Fontana.

Lo svolgimento dell’evento ha preso avvio in una conferenza stampa esplicativa dei lavori eseguiti (alle 10 al salone di rappresentanza del comune) anche per il tramite di un docufilm realizzato appositamente sulla storia della riqualificazione del Campo Fontana, si è concluso con il sopralluogo inaugurale del centro sportivo polifunzionale.

Cosi il Viceministro dell’Ambiente: “ringrazio il sindaco, la sua amministrazione e tutte le istituzioni locali per l’impegno fin qui dimostrato. Un riconoscimento speciale va al Generale Vadalà e alla sua struttura per l’eccellente lavoro svolto, e all’Arma dei Carabinieri per il supporto tecnico-specialistico che ha reso possibile la bonifica e la tutela del territorio. Restituire ai cittadini un’area bonificata e viva è sempre una grande gioia. Le bonifiche non sono solo interventi ambientali, ma opportunità concrete di rilancio economico, sociale e culturale. Il “Campo dei miracoli” è un nome bellissimo perché rimanda all’integrazione tra ambiente e sport: non è solo un impianto sportivo, ma uno spazio per i giovani, per imparare a rispettare l’ambiente e viverlo in sicurezza. Il Ministero dell’Ambiente continua a lavorare con investimenti mirati e semplificazioni per accelerare gli interventi, restituire nuovi spazi e opportunità ai cittadini, e con strumenti come il decreto “Terra dei fuochi” che inasprisce le pene per chi danneggia l’ambiente.”

Così il Generale Vadalà: “verificare gli esiti delle operazioni effettuate, dare conto dei corali sforzi fatti da tutti i soggetti pubblico-privati intervenuti nella bonifica e soprattutto restituire ai cittadini, al comune e allo sport il Campo Fontana, opera fondamentale della riqualificazione della messa in sicurezza del sito affidatoci nel 2017: questi gli obiettivi primari dell’evento di oggi. È stata una giornata importante, per tutti, vedere i cittadini di Augusta, anziani e giovanissimi, calcare il campo di gioco, vederli sorridere, ammirare come indossano i colori nero verde impressi sulle tute della squadra di calcio, é stato magnifico e ci ha ripagati degli sforzi fatti in questi anni per il raggiungimento della missione che ci eravamo prefigurati: porre in sicurezza, eliminare la sanzione, espungere il sito dalla infrazione europea ma soprattutto, riqualificare la zona e restituirla alla fruizione di tutti i cittadini di Augusta. Il mio ringraziamento va a ciascun attore: dal Governo rappresentato oggi qui dal Viceministro Gava, alla Regione Sicilia, al Dipartimento Arpa, al comune con i suoi r.u.p., ai sindaci che si sono susseguiti, alla stazione appaltante, al progettista, alle ditte aggiudicatrici delle opere, a Confindustria Cisambiente, al Coni, agli operai e tecnici e lasciatemelo dire alla mia struttura e al subcommissario Ten. Col. Aldo Papotto, perché questi risultati si sono ottenuti con una visione ed un metodo collaborativo di ciascun attore, ed oggi ne viviamo in maniera tangibile gli esiti effettivi. Grazie davvero”.

Queste le parole del Presidente Notarangelo: “La riqualificazione del sito di Campo Fontana ad Augusta rappresenta un esempio concreto di come la bonifica ambientale, quando è frutto di una collaborazione efficace tra istituzioni, strutture commissariali e mondo produttivo, possa trasformarsi in una vera opportunità di rigenerazione territoriale e sociale. Come Cisambiente Confindustria ribadiamo con forza che l’industria dell’ambiente, se supportata da regole chiare e visione strategica, è in grado di generare benefici duraturi per i cittadini.”