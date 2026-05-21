L’augustano Sebastiano Tripoli è il nuovo segretario generale nazionale della Femca Cisl

Rinnovo dei vertici in Femca Cisl. Il Consiglio Generale della federazione dell’Energia, della Moda e della Chimica, riunito stamane a Roma, ha eletto Sebastiano Tripoli nuovo Segretario Generale. Completano la Segreteria

nazionale Ivano Dalla Brea, Giovanni Rizzuto, Raffaele Salvatoni e Carlotta Schirripa. Tripoli, già Segretario Generale aggiunto, succede a Nora Garofalo, Segretaria Generale uscente, che lascia l’incarico. Originario di Augusta, classe 1973, Tripoli è cresciuto professionalmente e sindacalmente all’interno del polo industriale e petrolchimico siracusano, territorio chiave per il settore energetico e chimico italiano.

Ha assunto la guida dei Chimici Cisl di Siracusa nel 2009. Nel marzo del 2013 è diventato il primo Segretario Generale della neonata struttura unificata Femca Cisl Ragusa-Siracusa, venendo poi riconfermato per un secondo mandato nel 2017. Nel 2018 l’approdo alla Segreteria Nazionale. Nel comparto Energia ha gestito dossier e tavoli strategici legati in particolare al settore del petrolio, della raffinazione e della transizione energetica. Nel giugno 2025 è stato confermato nel suo ruolo di Segretario nazionale, in occasione del VII Congresso Nazionale svoltosi a Rimini. A febbraio 2026 il Consiglio generale della Femca Cisl lo ha eletto Segretario Generale Aggiunto a livello nazionale, consolidando la sua posizione come figura di primo piano della Federazione, al fianco della Segretaria Generale Nora Garofalo.

“Eredito una Federazione solida e solidale, radicata e libera – ha dichiarato Tripoli, ringraziando la Segretaria uscente Garofalo – La Femca Cisl proseguirà, nel solco della continuità, nella sua azione di presidio dei nostri comparti, rafforzando e rilanciando contrattazione, partecipazione, sicurezza e formazione in tutti i luoghi di lavoro. L’instabilità del quadro geopolitico, le transizioni ecologica e digitale, l’intelligenza artificiale e le trasformazioni dei modelli produttivi ci costringono a una continua e puntuale rivalutazione dei diritti e delle competenze, dei rischi e delle tutele, per le donne e gli uomini di cui ci occupiamo. Lavoreremo nel solco dei valori della Cisl”.

Nel corso del Consiglio generale è intervenuta Nora Garofalo, prima donna nel 2017 a guidare una grande federazione dell’Industria all’interno del sindacato. La Segretaria Generale uscente ha salutato la Federazione dopo anni di militanza ed esperienza sindacale: “Quello che abbiamo fatto insieme è stato un viaggio straordinario. In questi anni abbiamo attraversato stagioni complesse e trasformazioni industriali incredibili, al netto di una pandemia che ha riscritto le regole del nostro vivere e lavorare. Non ci siamo mai persi d’animo. Abbiamo firmato rinnovi contrattuali cercando sempre di spingere un po’ più in là l’asticella, sia sulle parti normative che economiche e abbiamo difeso l’occupazione a ogni livello. Lascio una Femca in buona salute, che ha testa, cuore e gambe per affrontare le sfide che la attendono. Lascio la Femca in mani sicure, abbracciandola tutta, tutti uno per uno, con un profondo senso di gratitudine. Perché il sindacato non è un luogo né una sigla. È una comunità di persone che scelgono di camminare insieme. Buon cammino a Sebastiano, alla sua Segreteria e a tutta la Femca Cisl”.