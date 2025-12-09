L’augustano Giuseppe Di Dio scelto come tedoforo: porterà la fiaccola a Acireale il 19 dicembre

Un augustano sarà protagonista nel percorso della Fiaccola Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Si tratta di Giuseppe Di Dio, 50 anni, selezionato come tedoforo ufficiale per la tappa di Acireale, in programma il 19 dicembre nell’ambito del lungo “Torch Relay” che attraverserà l’Italia fino all’apertura dei Giochi.

Di Dio, nato e cresciuto ad Augusta, ha alle spalle una lunga esperienza nel podismo amatoriale. È tesserato con la Meeting Sporting Club di Torregrotta, società con cui ha partecipato a numerose competizioni su strada, dalle classiche 10 chilometri fino alla maratona, distinguendosi per costanza e impegno negli anni. Oggi vive e lavora a Milazzo, ma mantiene un forte legame affettivo con Augusta, dove risiedono ancora i suoi genitori e dove torna regolarmente. La notizia della selezione come tedoforo è stata accolta con grande entusiasmo dalla famiglia e dagli amici.

“Essere scelto per portare la fiaccola olimpica è un’emozione indescrivibile — racconta Di Dio —. Per me rappresenta un traguardo personale ma, soprattutto, un motivo di orgoglio poter rappresentare la mia città d’origine in un evento dal valore simbolico così grande”.