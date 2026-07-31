L’Augusta cresce: arriva bomber Lopez, Campisi nuovi direttore del settore giovanile

Sport · Augusta FC

L’Augusta Football Club continua a muoversi su più fronti, confermando la volontà di costruire con attenzione la stagione 2026/2027. La giornata di oggi ha portato due importanti novità, una rivolta alla prima squadra e l’altra al settore giovanile.

Il colpo di mercato riguarda il reparto offensivo. Il club neroverde ha infatti ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante argentino Damiàn Manuel Lopez, classe 2005, considerato uno dei profili più interessanti del panorama dilettantistico siciliano.

Dopo l’esperienza con il San Martín, in Argentina, Lopez approda ad Augusta reduce da una stagione da protagonista con il Nicosia, formazione con la quale ha messo a segno ventidue reti, confermando importanti qualità tecniche e realizzative. Un innesto di spessore che va ad arricchire il già importante reparto offensivo a disposizione di Maurizio Intagliata.

Parallelamente, la società ha annunciato anche l’ingresso di Luca Campisi nel ruolo di Direttore dell’Area Sportiva del Settore Giovanile. Campisi seguirà l’organizzazione e la gestione delle formazioni regionali Èlite Under 17 ed Under 15, rappresentando una figura di riferimento per lo sviluppo del progetto tecnico neroverde.

Profilo qualificato, Campisi porta in dote esperienze maturate in ambito manageriale e gestionale, unite alle competenze tecniche certificate dall’abilitazione di allenatore UEFA C. Nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club ha illustrato i pilastri del lavoro che accompagneranno il settore giovanile: valorizzazione dei ragazzi, crescita tecnica, tattica e mentale, programmazione e una chiara identità di squadra, senza perdere di vista il principale obiettivo formativo, ovvero accompagnare il maggior numero possibile di giovani verso la prima squadra o il calcio professionistico.

L’Augusta Football Club continua così a rafforzarsi in ogni settore, investendo contemporaneamente sulla competitività della prima squadra e sulla crescita di un settore giovanile che rappresenta uno dei cardini del progetto neroverde.