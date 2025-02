L’Asp nomina 11 responsabili delle Uosd: a Scapellato Radiologia ad Augusta

Completate le procedure relative agli avvisi interni emanati dall’Asp di Siracusa per l’attribuzione di incarichi dirigenziali di responsabili di UOSD e UOS dell’Azienda, tenuto conto della valutazione delle relative schede comparative presentate dai direttori dei Dipartimenti e delle Unità operative complesse in relazione ai vari incarichi oggetto di conferimento, il direttore generale Alessandro Caltagirone, coadiuvato dai direttori sanitario e amministrativo Salvatore Madonia e Ornella Monasteri, ha deliberato, con provvedimenti motivati, il conferimento di 11 incarichi dirigenziali di responsabili di UOSD e UOS nel rispetto delle previsioni del CCNL e del regolamento aziendale.

I dirigenti nominati responsabili questa mattina hanno firmato i contratti nel corso di una cerimonia presieduta dal direttore generale Alessandro Caltagirone assieme ai direttori sanitario e amministrativo e al direttore dell’UOC Risorse Umane Lavinia Lo Curzio.

In esito alla valutazione comparata dei curricula, sono risultati meritevoli del conferimento degli incarichi di responsabili i seguenti nominativi dei candidati dirigenti che hanno ricevuto la più alta e la migliore valutazione complessiva:

1.Gabriella Lentini responsabile UOSD Oftalmologia ospedale Avola/Noto;

2.Corrado Moriana UOSD Accreditamento;

3.Alessandra Scapellato responsabile UOSD Radiologia dell’ospedale di Augusta;

4.Raffaele Matera responsabile UOSD PTE-SEUS;

5.Andrea Conti responsabile UOSD Direzione Medica dell’ospedale di Lentini;

6.Giorgio Sacchetta responsabile UOS Emodinamica ospedale Umberto I di Siracusa;

7.Rosetta Grigorio responsabile UOS Neonatologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa;

8.Carlo Candiano responsabile UOS Medicina e Chirurgia Accettazione e Urgenza (O.B.I.) ospedale Umberto I di Siracusa;

9.Bernardino Zazzaro responsabile UOS Endocrinologia ospedale Umberto I di Siracusa;

10.Giombattista Barrano responsabile UOS Cardiologia ospedale Umberto I di Siracusa;

11.Salvatore Nigroli responsabile UOS Assistenza Sanitaria Integrata – Assistenza Socio-Sanitaria Distretto di Lentini.

“L’assegnazione degli incarichi dirigenziali di responsabilità è un passo importante che avevo previsto tra le numerose priorità poiché consente di avere punti di riferimento fondamentali nella nostra organizzazione – ha detto il direttore generale Alessandro Caltagirone – e oggi l’abbiamo portata a compimento, seppur con qualche ritardo per la risoluzione di altre priorità altrettanto importanti. Gli incarichi di oggi sono frutto di una profonda analisi che è stata operata per individuare le migliori professionalità presenti tra le diverse candidature. La firma dei contratti rappresenta un atto importante della vostra carriera – ha aggiunto – in un percorso iniziato da anni che oggi trova un momento di sintesi nel riconoscimento del vostro impegno e della vostra competenza professionale, punto di partenza dal quale vi chiediamo di fare sempre di più in un processo di attrazione verso i servizi sanitari e le eccellenze che mettiamo a disposizione in questo territorio”.

Il direttore generale, inoltre, ha invitato i nuovi responsabili a rendersi parte attiva nel miglioramento dei servizi sanitari, a creare entusiasmo e senso di appartenenza tra il proprio personale e promuovendo il miglioramento dei servizi e l’arricchimento con proposte innovative da presentare ad una direzione strategica aziendale sempre pronta ad ascoltare e a metterle in atto nell’interesse della popolazione. Il manager Caltagirone ha quindi sottolineato il grande lavoro che è stato fatto in questo anno dal primo giorno del suo insediamento in termini di assunzioni di personale di tutte le aree sia della dirigenza che del comparto per dare un assetto organizzativo più stabile ai reparti e a tutte le strutture sia ospedaliere che territoriali, “per consentire – ha puntualizzato – una più efficiente ed efficace pianificazione dei servizi erogati per il raggiungimento degli obiettivi che vedono al primo posto il soddisfacimento dei bisogni sanitari della cittadinanza. A nome dell’Azienda gli auguri più sentiti di buon lavoro”.