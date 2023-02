L’Asd Megara running in corsa ad Agrigento, Napoli e Avola: 24esimo Incari

Domenica intensa per gli atleti della Megara running impegnati in diverse prove sia nazionali che regionali. A farla da padrone è stata la mezza maratona di Agrigento giunta alla sua 19esima edizione, in cui a correre sono stati 11 atleti erano presenti, tra questi Agostino Incari che si è classificato in 24esima posizione assoluta su 935 atleti giunti al traguardo. Sono arrivati 82esimo Michele Pattavina e 92esimo Carmelo Casalaina, a seguire Giuseppe Dragà, Domenico Di Mare, Andrea Rampino, Marco Pattavina, Riccardo Tosti, Gaetano Scionti, Carmelo Morello e Domenico Mallo.

A Napoli Andrea Salerno e Pietro Carriglio si sono cimentati nella distanza della mezza maratona, in un panorama mozzafiato e infine ad Avola si sono svolti i Campionati regionali di cross a cui hanno partecipato Alessio Vitellino e Gloria Solano.

“Abbiamo iniziato la stagione con tanto entusiasmo e si vedono anche ottimi risultati, continuiamo così a fare gruppo cercando di coinvolgere più persone possibili. Fare sport fa bene alla salute e permette anche di socializzare – ha detto il presidente -. Le persone che ci seguono e che ci vedono allenare notano la passione che ci mettiamo durante la sessione di allenamenti”.