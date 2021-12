L’albero delle “uncinettine” della Yarn bombing Augusta è realtà alla Villa comunale: ieri sera l’accensione

Cinquanta donne, 100 mani per un albero alto 3 metri e 80, con 1000 mattonelle all’uncinetto e 2 mesi di lavoro per creare una vera e propria opera d’arte. Lo avevano promesso e alla fine hanno realizzato l’ albero di Natale all’uncinetto, che da alcuni giorni fa bella mostra di sé alla Villa comunale, le “uncinettine” dell’ associazione Yarn bombing Augusta presieduta da Elvira Cappelleri che si sono unite per realizzare tanti piccoli riquadrati diversi, per colori, stili e immagini raffigurate, ma tutti accomunati dal colore di fondo verde dell’albero. E poi cuciti uno accanto all’altro come le tessere di un puzzle, sopra una base di ferro donata da un privato e sovrastata da un stella gialla, anch’essa rigorosamente all’uncinetto.

Ieri sera, festa dell’Immacolata, l’accensione in grande stile alla presenza dell’amministrazione comunale e anche di tanti curiosi che hanno apprezzato i piccoli capolavori per un “albero frutto dell’amore e della passione di 100 mani di 50 donne che in due mesi hanno realizzato quello che magari si fa in sei mesi”– ha detto Cappelleri.

Nell’ottica della sinergia tra associazioni alcune mattonelle sono state realizzate dall’ Auser, Augusta Folk, Nesea, Afi, Icob, Teniamoci per mano, Filantropica Umberto I e 20 Novembre 1989.