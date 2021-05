L’Aita Mari fa rotta verso Augusta: a bordo 56 migranti

È diretta al porto di Augusta la “Aita Mari”, nave della ong spagnola Salvamento Maritimo Humanitario con a bordo 56 migranti tratti in salvo da un naufragio avvenuto nel Mediterraneo centrale. Il ministero dell’Interno ha dato l’autorizzazione per l’approdo nella rada di Augusta dove la nave è attesa per le 22 di stasera.

Le operazioni di sbarco, stando a quanto indicato dalla prefettura di Siracusa, avranno inizio nella giornata di domani. Adulti e minori accompagnati saranno trasferiti sulla nave quarantena, i minori non accompagnati saranno, invece, in un centro di accoglienza.

L’imbarcazione stamattina si trovava a largo delle coste siciliane di Pozzallo e prima dell’assegnazione del porto megarese dalla Ong il team chiedeva un porto sicuro: “Le persone a bordo vedono la terra, ma non approdiamo e non capiscono perché“.