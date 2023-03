L’Ail torna in piazza ad Augusta con le uova di Pasqua solidali

Le Uova di Pasqua dell’Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) tornano in piazza il 24, 25 e 26 marzo, a colorare di speranza i sogni dei pazienti ematologici e quest’anno saranno ancora più riconoscibili, grazie ad un nuovo incarto, che racchiude l’impegno di sempre: donare un futuro ai sogni dei pazienti.

Il presidente di Ail Siracusa, Claudio Tardonato, tiene a sottolineare: “speriamo che anche per questa Pasqua siano in tanti a supportarci consentendoci, tramite l’acquisto delle uova di cioccolato, di andare avanti sia con la ricerca scientifica sia con l’assistenza ai malati e alle loro famiglie in tutta Italia”.

A Siracusa sarà possibile acquistare le uova di Pasqua Ail, giunte alla 30′ edizione, in piazza San Giovanni e al Centro commerciale “Archimede”. Nella città barocca di Noto l’appuntamento è piazza Trigona, ad Avola in piazza Umberto, ad Augusta in piazza Duomo, a Sortino in piazza Sofia, a Ferla in piazza Crispi e a Floridia in piazza del Popolo.

Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. C’è il sostegno ad oltre 140 studi scientifici ogni anno, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e il supporto ai Centri Ematologici in tutta Italia. Ci sono i sogni di migliaia di pazienti che insieme si possono realizzare.