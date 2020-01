La Virtus Augusta basket e il liceo Megara insieme in un progetto di ex alternanza scuola-lavoro

Un approccio diretto al mondo dello sport per capire più da vicino le finalità e l’aspetto educativo oltre che tecnico-disciplinare del basket e dello sport in generale. È questo l’obiettivo del percorso per le competenze trasversali e per l’ orientamento (ex alternanza scuola lavoro) denominato ”Il mondo dello sport tra inclusione e aggregazione” avvito da qualche girono al liceo Megara che, attraverso il suo il dirigente scolastico Renato Santoro, ha stipulato una convenzione con l’asd Virtus Augusta basket guidata da Luigi Valora, presidente e docente di Scienze Motorie nello stesso liceo. Coinvolge sedici studenti del liceo, di classi e indirizzi diversi, che affiancheranno l’istruttore durante le ore di allenamento, ma svolgeranno anche un’attività di segreteria per acquisire competenze per la gestione di una società sportiva (contabilità, organizzazione dei turni di allenamento, iscrizioni campionati federali, rapporti atleti-istruttori).

“Il basket e lo sport in generale – ha commentato Anna Lucia Daniele, tutor interno- svolgono un ruolo di educazione e formazione che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la crescita di ogni individuo. Scopo del progetto è anche quello di promuovere un senso comune di appartenenza e partecipazione, come incentivo all’aggregazione sociale e strumento di prevenzione e promozione della salute. Verranno, infine, sottolineati i principi di correttezza e il rispetto degli altri.”

Il progetto si svolgerà nella sede dell’asd Virtus Augusta basket da gennaio a maggio 2020 per un numero di 30 ore complessive e sarà coordinato anche dai tutor esterni Luigi Valora e Stefania Perrone.