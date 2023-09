“La via maestra” contro l’autonomia differenziata della Cgil passa anche da Augusta

Passa anche per Augusta, oggi pomeriggio “La via maestra”, l’iniziativa della Cgil portata avanti per informare su cosa significa in concreto, soprattutto per i cittadini, autonomia differenziata, ovvero l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”. L’assemblea cittadina è promossa in vista della manifestazione nazionale che si terrà il 7 ottobre a Roma.

Per il sindacato, che dice no all’autonomia differenziata, l’ “Italia è una è indivisibile” – si legge nel volantino che invita a partecipare la cittadinanza, il sindaco e il Consiglio comunale. L’appuntamento oggi è in piazza Duomo, alle 18, interverranno i segretari provinciali della Cgil Roberto Alosi e dello Spi Domenico Bellinvia.

Il disegno di legge sull’autonomia differenziata è stato presentato dal Ministro delle riforme Roberto Calderoli ed è attualmente in discussione alla Commissione Affari costituzionali del Senato.