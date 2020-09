La terra trema ad Augusta: nessun terremoto ma un ordigno fatto brillare dallo Sdai

Un forte boato, accompagnato da tremore del pavimento. Cosi gli augustani, più che altro quelli del centro storico, stamattina, intorno alle 10, hanno sentito e vissuto quella che sembrava una vera e propria scossa di terremoto. Ma un sisma non era. Almeno non nel senso classico del termine a cui tanto si è abituati da queste parti, visto che al largo della rada, stamattina, dalle 8,30 alle 11 era in programma un’operazione di brillamento di un ordigno da parte del nucleo Sdai della Marina militare.

Che con la sua carica esplosiva, evidentemente potente, alle 10,06 ha “ingannato” perfino i sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che in quel momento si sono messi in moto.

E hanno registrato un sisma a tutti gli effetti di magnitudo 2.0, a 7 chilometri di profondità, le cui coordinate dell’epicentro 37.26 015.32 e quelle della zona di brillamento, 37.12 015.16 – riportate quest’ultime in un’ordinanza della Capitaneria di porto di interdizione dello specchio acqueo durante le operazioni- sono però parecchio distanti tra di loro. Un’operazione avvenuta nel silenzio generale, tranne che per i cittadini che hanno avvertito distintamente il boato.