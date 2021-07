La “Ricetta di Malta”, testimonianza della presenza, ad Augusta dell’omonimo Ordine è patrimonio comunale

La “Ricetta di Malta”, testimonianza della presenza ad Augusta dell’Ordine melitense, è patrimonio della città. Ieri, infatti, il bene che risale al XVII e si trova in condizioni di degrado, circondato da normali abitazioni nel tratto finale via Epicarmo, al centro storico è stato acquisito formalmente, davanti ad un notaio, al patrimonio comunale dopo che l’ultima proprietaria, Isabella Palumbo Fossati lo aveva donato al Comune che l’ha accettato con una determina ad hoc. Lo fa sapere il sindaco Giuseppe Di Mare che parla di “esito positivo di una lunga interlocuzione che ha visto protagonista l’assessore Giuseppe Carrabino con l’acquisizione al patrimonio comunale di uno dei monumenti simbolo della città, carico di storia e di vicende che legano la comunità civica ed ecclesiale all’Ordine di Malta”. Per il presidente del Consiglio comunale Marco Stella il “gesto riafferma il legame tra la città e la storia di questa nobile famiglia che nel corso dei secoli ha ricoperto ruoli apicali in ambito militare”.

“Non posso non ricordare quando, pur non conoscendoci personalmente, mi contattò per la prima volta con l’intento di affidarmi la possibilità di interessarmi alla vendita dell’immobile. – ha aggiunto l’assessore Carrabino- Sono trascorsi diversi anni, ricordo i numerosi tentativi e taluni interventi di opinionisti da salotto che periodicamente, anche a mezzo stampa, vanificavano percorsi e obiettivi. Già in passato, le precedenti amministrazioni avevano anche realizzato dei progetti di restauro e riuso della struttura ma in effetti non vi è stato mai alcun seguito. Sono onorato che questo mio sogno si sia concretizzato potendolo così inserire nel novero degli obiettivi raggiunti dall’amministrazione di cui mi onoro far parte”.

Sull’acquisizione è intervenuto Paolo Giansiracusa, docente dell’Accademia di Belle arti “Albertina” di Torino e socio onorario della Società augustana di Storia patria per il quale “la notizia è di grande importanza perchè inaugura una nuova stagione di collaborazione tra il pubblico e il privato all’insegna della salvaguardia dei beni culturali. Vero punto di forza di carattere internazionale, espressione dell’intesa tra i Cavalieri Gerosolomitani e la Piazzaforte di Augusta, dopo l’inspiegabile abbandono e l’assenza degli enti locali, il monumento riprende la strada della rivitalizzazione”.

“Questo risultato mi rende ancora una volta orgoglioso del lavoro di programmazione svolto negli anni con i ragazzi di Destinazione futuro il quale è stato, ed è, fondamentale per la pianificazione di molteplici attività amministrative grazie alla presenza sia in Giunta che in Consiglio comunale”- ha commentato Andrea Lombardo, consigliere Comunale e presidente di Destinazione Futuro, l’associazione politico-culturale vicina al sindaco che nel 2018 realizzarono un documentario ad hoc sulla Ricetta auspicando che quel bene tornasse di proprietà del Comune per programmarne una riqualificazione e farne uno spazio culturale per l’intera comunità.

Il rudere rimasto altro non è che è la parte “nobile della seicentesca ricevitoria, testimonianza silente dell’antica attività commerciale intrapresa dai “Cavalieri Ospitalieri” ad Augusta, dove l’Ordine acquistava parte del grano necessario a soddisfare il fabbisogno di Malta il cui arcipelago con la presenza degli Ospitalieri passò dai circa «20.000 abitanti nella prima metà del XVI secolo ai 50.000 nel 1632. Più tardi nel periodo in cui l’Ordine lasciò Malta [1798], tale cifra si moltiplicò per due” – ha ricordato Salvatore Romano, presidente della Società augustana di Storia patria che ha sottolineato che la costruzione dell’edificio fu iniziata nel 1697 e ultimata nel 1736, quindi durante i governi dei Gran maestri della “Sacra religione militare di San Giovanni Gerosolimitano” detta “di Malta”, Fra Raymond Pelleros y Roccafull e di Fra Antonio Manoel de Vilhena.

L’edificio fu danneggiato dal terremoto del 1693, comprendeva alloggi, mulino, magazzini e forni, e secondo le stime di Tullio Marcòn raggiunse dopo il 1767 un’estensione di oltre 5.000 mq. Lì si svolgeva l’attività di macellazione e salatura delle carni suine, di approvvigionamento, molitura e trasformazione del grano in pane e pane biscottato o “gallette all’uso di Francia”.

“La donataria amministrazione comunale dovrà ora impegnarsi nell’impresa, veramente ardua, consistente nella redazione di un progetto di restauro e riuso. Progetto che comprenda anche le necessarie indagini archeologiche che certamente ci riserveranno delle sorprese e che sin dalle sue battute dovrà coinvolgere la città, mentre per le risorse necessarie all’esecuzione dovrà coinvolgere i soggetti pubblici ed eventualmente quelli privati che volessero dare il loro contributo”– ha concluso Romano.