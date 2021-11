La Ocean viking, nave di Sos Mediteraneè con 306 migranti, arriverà al porto di Augusta

È Augusta il porto sicuro assegnato dal Viminale alla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranée con a bordo 306 migranti soccorsi in quattro diverse operazioni in mezzo al mare. Ieri sera è arrivato l’ok del Governo dopo che per circa una settimana la ong ha chiesto sia all’Italia sia a Malta un porto dove sbarcare, in vista anche del peggioramento del tempo che già in questi giorni non è stato dei migliori. L’arrivo è previsto per oggi pomeriggio.

Fino a qualche giorno fa i migranti erano in tutto 314: 2 di loro, affetti da ustioni da carburante e altre gravi patologie erano stati evacuati, nei giorni scorsi, dalla Guardia costiera di Lampedusa, insieme a 4 familiari seguiti anche da un ragazzino che stava male e viaggiava solo con il fratellino più piccolo e che necessitava di essere trasferito d’urgenza in ospedale.

“Oltre alla nausea, alla debolezza ed alla disidratazione, sintomi frequenti dopo giorni in mare in condizioni estreme, – fa sapere la ong- moltissimi dei naufraghi presentano gravi ustioni agli arti, provocate dal carburante delle imbarcazioni di fortuna su cui sono fuggiti dalla Libia. Il rischio di infezioni è altissimo. Altri, troppi, portano sul corpo i segni delle torture subite in Libia: non solo gli adulti, anche i bambini”.