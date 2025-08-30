La Ocean Viking in regime di libertà sanitaria. Nicita (Pd): “grazie per l’ascolto”

“La nave Ocean Viking è stata finalmente posta in regime di libertà sanitaria”. L’annuncio, ieri sera, del senatore del Partito democratico Antonio Nicita, vicepresidente del Gruppo Pd che aveva nei giorni scorsi assistito alle operazioni di sbarco ad Augusta.

“Ringrazio per l’ascolto di questi giorni e la collaborazione mostrati la Prefettura di Siracusa, l’ASP e l’Usmaf – dice – L’equipaggio adesso potrà finalmente scendere e la nave lasciare la rada del porto di Augusta per raggiungere il Porto di Siracusa sia per gli accertamenti assicurativi sia per le indagini della Procura sull’attacco libico”.