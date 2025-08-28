La missione verso Gaza della Global Sumud Flotilla parte da Augusta il 4 settembre

La Global Sumud Flotilla farà tappa nel porto di Catania e poi in quello di Augusta, da dove il 4 settembre partirà la missione per Gaza, alla quale si uniranno altre imbarcazioni provenienti dalla Spagna e dalla Tunisia.

“Sostenere con aiuti concreti lo stremato popolo palestinese e al contempo mobilitarsi perché il governo italiano si schieri dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale”, afferma la Cgil, che sta procedendo alla raccolta di generi di prima necessità. Il 3 settembre a Catania e Siracusa si terranno iniziative pubbliche con la partecipazione di attivisti e artisti, mentre nella piazza Federico II di Catania e alla Marina di Siracusa è già attiva la raccolta di generi di prima necessità.

“La gravità della situazione – dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino – richiede un’ampia mobilitazione. Per questo invitiamo tutti ad aderire sia alla raccolta di aiuti per la popolazione di Gaza, ma anche alle iniziative di piazza del 6 settembre . Lo sdegno deve assumere volto e forma concreta attraverso una grande partecipazione democratica per fermare quello che l’esercito israeliano sta facendo a Gaza e in Cisgiordania. Non basta – sottolinea Mannino – dirsi contro, non opporsi è di fatto accettare la strage di bambini, di operatori umanitari, di giornalisti e di un intero popolo .Il governo italiano deve prendere una posizione netta– aggiunge il segretario della Cgil regionale -, va interrotta la consegna di armi ad Israele, occorre garantire l’ingresso di aiuti umanitari, il rilascio degli ostaggi, interrompere ogni commercio con gli insediamenti illegali, riconoscere lo Stato di Palestina. Questa è una vicenda che chiama in causa tutti: sarebbe indegno e disumano non opporsi o anche fare semplicemente da spettatori, per questo siamo in campo, anche con iniziative in collaborazione con le Ong e con il Ciss di Palermo, e per questo chiediamo a tutti di mobilitarsi”.