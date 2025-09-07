Ultime news

Aiuti per Gaza

La missione della Global Sumud Flotilla partirà da Augusta

La missione dovrebbe prendere il via tra il 10 e l'11 settembre

La missione della Global Sumud Flotilla, composta da una quarantina di imbarcazioni, si radunerà al porto di Augusta, nel Siracusano: la partenza per portare gli aiuti ai palestinesi di Gaza è prevista tra il 10 e l’11 settembre prossimo.

Lo si apprende da fonti del Pd, mentre a Catania è in corso la manifestazione organizzata dalla Cgil. Una decina delle imbarcazioni che prenderanno parte all’iniziativa è al momento ormeggiata al porto di Catania.

(Ansa.it)


