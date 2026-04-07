La Marina Militare aprirà le porte delle proprie basi ad Augusta, Catania e Messina

In occasione della giornata nazionale del mare, la Marina Militare aprirà le porte delle proprie basi nelle città di Augusta, Catania e Messina con un open day a favore dei cittadini.

Ad Augusta giovedì 9 aprile (dalle 8.30 alle 12) all’Arsenale Militare Marittimo sarà possibile effettuare una visita guidata dei laboratori con attività dimostrativa delle varie officine: tubi flessibili, Salvagenti collettivi, Nucleo Scafo e Allestimenti, Nucleo Impianti Elettrici di Bordo, Nucleo Apparati Motore, Nucleo Scadenze di Legge e Controlli non distruttivi, Laboratori Sistemi di Combattimento e Nucleo Palombari.

Venerdì 10 aprile (dalle 9 alle 12) al comprensorio di Terravecchia, sede del Comando Marittimo Sicilia, sarà possibile accedere alla Sala Storica, sarà inoltre allestito un gazebo informativo delle attività sanitarie che includerà attività teorico-pratica di BLSD.

Dalle 9 alle 13, nella sede del Comando Quarta Divisione Navale (Banchina Tullio Marcon), saranno tenute presentazioni informative sulle principali capacità della Forza Armata e saranno visitabili le unità navali presenti in base, ormeggiate alla banchina Tullio Marcon.

I visitatori potranno accedere anche alla Scuola Comando Navale, con esposizione delle attività svolte e dimostrazioni al simulatore di plancia.

A Catania sabato 11 aprile (10.30 – 15.30) open Day alla Stazione Elicotteri della Marina Militare (Maristaeli Catania) con esposizione statica di elicotteri, mostra allestita in hangar e stand promozionali. E a Messina, sabato 11 aprile (9–13 e 14–16) apertura al pubblico della Lanterna del Montorsoli.