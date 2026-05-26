La lezione di Augusta: Di Mare stravince, il centrosinistra non entra nemmeno in partita

Augusta era chiamata a decidere non tanto chi, ma con quanto scarto avrebbe vinto Giuseppe Di Mare. Per comprenderlo sarebbe bastata una passeggiata in città, osservando il sindaco (uscente e rientrante) salutare tutti, fermarsi a parlare con la sua gente che replicava con un sorriso. Non era solo un’armata invincibile fatta di liste e nomi, è anche questo ed è anche la vittoria di un sindaco amato a cui era stato tolto il simbolo di Fratelli d’Italia per motivi obiettivamente ancora poco chiari.

C’era, in mezzo, una lotta nella lotta; una gara interna a chi avrebbe preso più voti con Grande Sicilia che ne è uscita vincitrice (20,75%) e una critica latente nei confronti del sindaco Di Mare per aver presentato troppe liste civiche, tante da rischiare il voto disperso. E invece non è andata così: hanno tutte superato il 5% portando in Consiglio comunale il 50% di fedelissimi assieme a un 50% di coalizione che appare compatta. Quali saranno i sassolini che vorrà togliersi in futuro contro FdI, si vedrà, ma al momento Fratelli d’Italia è l’unica sconfitta nel centrodestra in un comune dove avrebbe vinto facile. Ma il feeling con Di Mare non è mai decollato, incrinandosi sempre più nel tempo fino alla clamorosa rimozione del sostegno.

Breve il capitolo Concetto Cacciaguerra: avrebbe potuto drenare qualche voto al centrodestra, avrebbe potuto allearsi con il centrosinistra per dare un segnale di compattezza, invece la lista l’hanno scelta appena 92 elettori. Troppo poco anche per pensare di poter iniziare una carriera politica, ci si vede tra 5 anni. Forse.

Obiettivamente imbarazzante è invece il risultato pessimo sia del candidato Salvo Pancari sia delle liste che lo sostenevano. Non può dirsi diversamente davanti a un competitor voluto e sponsorizzato da Avs (la cui lista si è fermata appena al 2,7%), dal Movimento 5 Stelle (che si è fermato al 4,5 nonostante tra gli aspiranti consiglieri figurassero un ex senatore, Pisani, e un ex sindaco, Di Pietro) e dal Partito Democratico che con il 3,5% dimostra di non averci mai creduto. Una coalizione che ha sbagliato tutto fin dall’inizio, con Avs che ha scelto Pancari senza se e senza ma, convincendo subito il M5S e mettendo i Dem nelle condizioni prima di tergiversare e poi di accettare il nome calato dagli altri. Un fallimento su tutta la linea, per il Pd, che dovrebbe azzerare la propria classe dirigente locale non tanto per non aver vinto (era francamente impossibile) ma per non aver nemmeno giocato la partita.

Di Mare davanti a sé vede un futuro roseo, 5 anni di amministrazione senza patemi e la possibilità di sognare in grande. Augusta lo ama e, anche se è presto per dirlo, potrebbe riavere (quando vorrà) un rappresentante a Roma o a Palermo. Dietro Di Mare sta crescendo una classe dirigente che potrebbe prendere il suo posto, mentre per i democratici si prospettano anni di duro lavoro, di autocritica, di rifondazione.