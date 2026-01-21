La devastazione ad Augusta. Il sindaco di Mare: “lungomare Rossini distrutto, troppi quartieri senza luce”

Il ciclone Harry ha colpito duramente Augusta, provocando ingenti danni in diverse zone della città. Tra le aree più colpite, il lungomare Rossini, che aveva recentemente subito lavori di riqualificazione, è stato completamente distrutto dalle violente mareggiate e dal forte vento. In un’intervista a AugustaNews, il sindaco Giuseppe di Mare ha raccontato la drammatica situazione che ha coinvolto il capoluogo.

“La coda del ciclone ha colpito duramente la città. Il lungomare Rossini è stato devastato, i pontili sono spariti, detriti ovunque e le ringhiere abbattute”, ha spiegato il sindaco, visibilmente colpito dai danni provocati dal maltempo. Non solo il lungomare, ma anche gli immobili comunali e l’illuminazione pubblica sono stati danneggiati, con diversi quartieri senza luce da più di 48 ore.

“Abbiamo avuto anche dei problemi con il malfunzionamento della rete elettrica. Diverse zone sono al buio da ieri, e ci auguriamo che i responsabili dell’illuminazione possano ripristinare il servizio il prima possibile”, ha dichiarato di Mare.

Un altro episodio che ha segnato la nottata è stata la tromba d’aria che ha interessato Brucoli. “C’è stata una tromba d’aria che ha abbattuto tetti, danneggiato le strade e causato molta paura tra i residenti. Alcuni manti stradali sono spariti”, ha continuato il sindaco.

Nonostante i danni materiali, la risposta della città è stata rapida e organizzata. I volontari della protezione civile, insieme a forze dell’ordine e vigili del fuoco, sono intervenuti tempestivamente sul territorio, risolvendo numerose emergenze in breve tempo. “Più di 48 ore di lavoro ininterrotto per garantire la sicurezza della cittadinanza. Ringraziamo tutti i volontari e le forze dell’ordine che sono stati sul campo”, ha aggiunto il sindaco.

La conta dei danni è ancora in corso, ma la situazione sembra sotto controllo, anche se restano alcune criticità, soprattutto legate alla viabilità e al rischio di allagamenti. “Abbiamo chiuso alcune strade e dobbiamo ancora verificare le condizioni di altri edifici pubblici, ma siamo fiduciosi che riusciremo a ripartire al più presto”, ha concluso di Mare.

Il sindaco ha fatto un appello alla cittadinanza: “È fondamentale non uscire di casa e limitare al minimo gli spostamenti. La sicurezza è la nostra priorità”.