“La cultura del mare”, Sofia Cardia conquista il terzo posto: premiata al Castello Maniace per il suo elaborato ispirato al mito di Aretusa

Il 26 maggio Sofia Cardia della 4^A del Liceo Classico si è classificata al 3° posto nella sezione Triennio durante la cerimonia di premiazione della 9^ edizione del concorso “La cultura del mare”, tenutasi a Siracusa presso il Castello Maniace.

I promotori sono stati l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa con la Capitaneria di Porto di Siracusa, la Società ISAB, il Consorzio Area Marina Protetta del Plemmirio, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, l’I.I.S.S. “Gagini” di Siracusa.

Sofia ha realizzato un elaborato grafico ispirato al mito di Aretusa e Alfeo al fine di inviare un messaggio sull’importanza della tutela della biodiversità.

Al concorso hanno aderito anche Benedetta Trigilio della 2^A del Liceo Classico, la quale col mito di Aretusa ha unito leggenda e attualità per lanciare un appello contro lo stalking, e Giulia Maria Arena, Alice Battiato, Ilenia Curella, Marta Gionfriddo, Arianna Niciforo, Matilda Passanisi, Sveva Saraceno, Chiara Tripoli della 1^A Classico, che hanno preparato un video su “Cala femmina morta”, suggestivo tratto della scogliera augustana.

Tutte le ragazze hanno partecipato sotto la supervisione della docente referente Salute e Ambiente Jessica Di Venuta.

Hanno presenziato alla cerimonia: il Comandante della Capitaneria di Porto CV Antonio Cacciatore, il dott. Luigi Cappellani dell’ISAB, la dott.ssa Laura Lentini dell’USR, la Presidente del Consorzio Area Marina Protetta del Plemmirio dott.ssa Patrizia Maiorca, l’ing. Stefania D’Angelo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, l’ing. Tonino Cosentino dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa.

La Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante e l’intera comunità liceale si complimentano con Sofia per il premio ricevuto e con tutte le studentesse per aver promosso cultura del mare ed educazione marinara e sensibilizzato sulla legalità e il rispetto delle regole per una valorizzazione e una fruizione sostenibile della risorsa mare come bene comune da proteggere e tutelare negli aspetti industriale, navale, urbanistico, ricreativo, occupazionale, economico.