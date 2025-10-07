La compagnia teatrale “Redicuore” torna in scena a “Città della Notte”

Dopo aver incantato il pubblico siciliano durante l’estate, conquistando un posto da finalista al prestigioso Premio regionale “Ulisse” per il teatro amatoriale, la compagnia augustana “Redicuore” è pronta a riabbracciare la sua città. Il sipario riaprirà il 9 novembre al Cine Teatro “Città della Notte”, con una nuova produzione che promette di toccare il cuore degli spettatori.

La regista Patrizia Gula ha scelto un testo profondo e ironico firmato da Maurizio Costanzo, “Vuoti a rendere”, una commedia che, dietro il sorriso, cela una riflessione intensa sul tempo che passa, sulle scelte di vita e sull’amore che resiste. Protagonisti Federico e Isabella, una coppia costretta a lasciare la casa dove ha vissuto per quarant’anni per trasferirsi in campagna, cedendo il proprio spazio al loro unico figlio. Un trasloco che diventa metafora di un cambiamento più grande, un’occasione per fare i conti con sogni rimasti nel cassetto, piccoli rancori, grandi affetti e ricordi che fanno ancora sorridere.

Sul palco Titti Puzzo e Gaetano Russo daranno voce e corpo a questa storia delicata e pungente, affrontando una prova attoriale intensa e sfaccettata. Dietro le quinte, un team affiatato ha lavorato con passione per dare vita all’atmosfera voluta dalla regista: il direttore di scena Stefania Arena, le assistenti Kate Battaglia, Piera Di Benedetto, Cinzia Scaduto e Marilena Russo, e il team audio-luci composto da Teo Tedesco, Antonio De Riggi e Salvo Randazzo.

Un’occasione imperdibile per lasciarsi coinvolgere da una storia che parla a tutti noi, con la sensibilità e la passione che da sempre contraddistinguono la compagnia “Redicuore”.