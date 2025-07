La compagnia teatrale “Redicuore” di Augusta tra le finaliste del prestigioso “Premio Ulisse”

Una bella notizia che riempie di orgoglio la comunità di Augusta: la stimata compagnia teatrale amatoriale “Redicuore” è tra le cinque finaliste del prestigioso “Premio Ulisse” per l’edizione 2025, grazie alla loro accattivante interpretazione della commedia senza tempo di Aldo De Benedetti, “Non ti conosco più” con la regia di Patrizia Gula. Il “Premio Ulisse per il teatro”, organizzato dal Comitato Regionale FITA Sicilia in collaborazione con il Comitato FITA Catania, la compagnia catanese “U liotru” e i comuni di Catania, Misterbianco e Gravina di Catania, è un concorso a carattere regionale ideato per le compagnie amatoriali affiliate alla FITA con sede legale in Sicilia. Il percorso verso la fase finale è altamente competitivo: una giuria tecnica, il cui giudizio è insindacabile, esamina meticolosamente le candidature per selezionare un massimo di cinque compagnie che accederanno alla fase finale.

Per la Redicuore non si tratta di un successo isolato, bensì la dimostrazione del suo ruolo fondamentale nell’arricchire il panorama teatrale amatoriale siciliano. Essa infatti è già stata vincitrice della decima edizione del Premio Ulisse nel 2024 con la produzione di “A vilanza” di Pirandello, dove ha conquistato ben tre riconoscimenti di prestigio: il premio come “Miglior Spettacolo”, la massima onorificenza del concorso; il premio per la “Miglior Regia” alla talentuosa Patrizia Gula; e il premio come “Miglior Attrice Non Protagonista” a Marilena Russo per la sua interpretazione di Zia Rachele.

Nella serata di venerdì 18 luglio la compagnia Redicuore si è esibita in piazza Federico II di Svevia a Catania con la commedia brillante “Non ti conosco più”. Scritta nel 1932, la piece rimane una pietra miliare del repertorio teatrale italiano, i cui temi, che spaziano dal conflitto coniugale all’identità scambiata alle complessità delle relazioni umane, continuano a risuonare con il pubblico, rendendola una scelta intramontabile per gli spettatori moderni. La trama si svolge in un’elegante dimora borghese, dove la serenità familiare dell’avvocato Paolo Malpieri viene improvvisamente turbata. Sua moglie, Luisa, dopo una crisi di nervi, non riconosce più il marito. Invece, identifica il medico chiamato per curarla, il professor Alberto Pecorella, come il suo vero consorte. Questa premessa innesca un’esilarante girandola di equivoci, ulteriormente complicata dall’arrivo di due scatenate cugine milanesi, dando vita a situazioni comiche ma anche a riflessioni più profonde sulla natura dell’amore e del riconoscimento.

Sotto la magistrale direzione di Patrizia Gula, la compagnia Redicuore ha sapientemente messo in scena questo classico, con una visione artistica innovativa, con scenografie essenziali ma evocative, mettendo in luce sfumature psicologiche dei personaggi grazie a un cast affiatato che alterna momenti di commedia brillante a pause di riflessione.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 27 luglio 2025 alla suggestiva Corte GAM di Catania in via castello Ursino n.32.