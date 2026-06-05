La band IN-KONTATTO conquista Piazza Castello: ad Augusta musica, inclusione e… divertimento

La musica come strumento di inclusione, emozione e partecipazione. È stato questo il messaggio lanciato dalla band IN-KONTATTO de “La Dimora delle Virtù”, che si è esibita sul palco di Piazza Castello in occasione dei festeggiamenti in onore di San Domenico, patrono di Augusta ed… è stato un vero successo!

La formazione, composta da ragazzi con e senza disabilità, ha regalato al pubblico una performance coinvolgente e ricca di significato, dimostrando come la musica possa abbattere ogni barriera e creare autentici momenti di condivisione. Sul palco si sono esibiti Alessio alla voce, Roberto e Giorgia ai cori, Daniele alla batteria e Pietro alla tastiera.

La serata è stata presentata dal noto conduttore televisivo Salvo La Rosa che, colpito dall’energia e dal talento dei giovani musicisti, ha rivolto alla band un invito speciale a partecipare al suo nuovo programma televisivo che prenderà il via il prossimo ottobre.

L’esibizione rappresenta un importante riconoscimento per il percorso portato avanti da “La Dimora delle Virtù”, progetto nato grazie all’impegno di Ielsa Speciale e Massimo Salomone della cooperativa sociale L’Albero. La struttura è stata pensata come uno spazio di inclusione aperto a tutti, dove i sogni di autonomia delle persone con disabilità possano trasformarsi in una concreta esperienza di libertà e crescita personale.

L’obiettivo è offrire un ambiente sicuro, accogliente e stimolante, capace di favorire l’autonomia e valorizzare le potenzialità di ciascuno. Cuore pulsante del progetto sono le numerose attività proposte: laboratori creativi, musica, teatro, arte, sport e attività manuali che promuovono la comunicazione, la creatività e la cooperazione.

Dietro questa realtà c’è la volontà di costruire un autentico percorso di “dopo di noi”, fornendo alle persone con disabilità strumenti concreti per affrontare il futuro con maggiore indipendenza e serenità.

L’applauso ricevuto in Piazza Castello e l’invito ricevuto da Salvo La Rosa rappresentano oggi una nuova importante tappa di un cammino che continua a dimostrare come l’inclusione non sia soltanto un valore da affermare, ma una realtà da vivere ogni giorno.