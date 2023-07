“It Alert” di protezione civile in Sicilia: oggi squilleranno i cellulari dell’Isola

Oggi 5 luglio, alle 12, i telefoni cellulari in Sicilia saranno raggiunti da un messaggio di test chiamato “IT-alert”, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Questo messaggio arriverà contemporaneamente su tutti i dispositivi collegati alle celle di telefonia mobile dell’Isola, emettendo un segnale distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati.

Vogliamo rassicurarvi fin da subito: chi riceverà il messaggio di test non ha nulla da temere e non dovrà fare nulla tranne leggere il contenuto. Questo test è un’occasione per verificare l’efficacia del sistema e migliorarlo ulteriormente. Pertanto, invitiamo tutti coloro che riceveranno il messaggio o meno, a visitare il sito www.it-alert.it e compilare il questionario. Le risposte aiuteranno a rendere lo strumento ancora più efficiente.

È importante sottolineare che ogni dispositivo mobile connesso alle reti degli operatori di telefonia può ricevere il messaggio “IT-alert”. Non è richiesta alcuna iscrizione o il download di applicazioni aggiuntive, inoltre il servizio è completamente anonimo e gratuito per tutti gli utenti.

Come ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani “la Sicilia è tra le cinque regioni italiane che prendono parte a questa iniziativa della Protezione civile nazionale per testare il nuovo sistema di allarme pubblico. Invito tutti i siciliani a partecipare attivamente alla sperimentazione per consentire il miglioramento dello strumento”.

Partecipare a questo test è quindi un modo concreto per contribuire alla sicurezza di tutti.