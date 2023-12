Irccs- policlinico Sant’Orsola: è di Augusta il primo direttore assistenziale

E’ di Augusta il primo direttore assistenziale in Italia, -una nuova figura che affianca i direttori generale, sanitario e amministrativo delle Aziende sanitarie locali, pensata per sviluppare modelli organizzativi innovativi e nuove competenze delle professioni sanitarie- prevista da una legge regionale dell’ Emilia Romagna che l’ha istituita per prima.

Si tratta di Stefano Durante, 46 anni, una laurea in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e radioterapia, dirigente delle professioni sanitarie da 13 anni, di cui due trascorsi al Sant’Orsola con esperienza maturata nelle aree diagnostico-riabilitativa (con struttura semplice) e sviluppo professionale e implementazione della ricerca (con struttura semplice dipartimentale). Il suo percorso professionale vanta pubblicazioni scientifiche, docenze universitarie in corsi di laurea in professioni sanitarie e master.

Oggi è stata pubblicata la delibera di nomina a direttore assistenziale dell’Irccs (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) Policlinico di Sant’Orsola, a Bologna, con decorrenza a partire dall’1 gennaio 2024 per il neo direttore assistenziale che ha ricevuto i complimenti social del sindaco Giuseppe Di Mare.