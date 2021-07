Invasione di mosche a Siracusa, sequestrati due impianti di ammendanti ad Augusta e Melilli

Sono stati sequestrati, dalla polizia giudiziaria del Nictas della Procura di Siracusa, due impianti di produzione di ammendanti (prodotti utilizzati in agricoltura per migliorare le caratteristiche dei suoli) in territorio di Augusta e Melilli.

Le indagini, avviate dal nucleo investigativo tutela ambiente e sanità (riferimento dell’Asp) che in queste settimane ha lavorato alacremente sotto la supervisione della Procura della Repubblica, sono partite da una serie di segnalazioni di residenti che lamentavano una presenza massiccia e fastidiosa di mosche e odori nauseabondi in zona Isola e contrada Cavadonna, in particolare in prossimità di aziende agricole che utilizzavano il prodotto per fini agronomici.

Dalle indagini, è emerso che i rifiuti utilizzati per la produzione dell’ammendante (ad esempio fanghi provenienti da industrie agroalimentari), se non trattati adeguatamente, conservano le proprietà di rifiuti. Ulteriori indagini sono ancora in corso.