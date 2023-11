Intitolazione Viale Andrea Fazio: per ricordare un idealista e un concittadino innamorato di Augusta

“Avrei preferito avere ancora, come penso tutti voi, mio fratello accanto, ma questo non è più possibile. Questa intitolazione sicuramente non me lo riporta però aiuta tantissimo perché riempie il cuore di orgoglio”. Grande la commozione questa mattina di Gianluca Fazio, fratello di Andrea, -sottufficiale della Marina militare, scomparso a 39 anni, nel 2018, mentre era in servizio su un elicottero impegnato nell’operazione Mare sicuro-, che ha preso parte oggi alla cerimonia di intitolazione all’elicotterista del viale dei Giardini pubblici da cui si accede da via Colombo e che porta anche al commissariato di polizia, dove c’è il monumento ai caduti dell’Aviazione.

“Quando sentivo dire che una persona muore solo quando viene dimenticata pensavo fosse una favola, invece è vero, se non la dimentichi è sempre con te. Io non parlo mai di mio fratello come di una persona che non c’è più anzi ne parliamo sempre al presente, come se ogni giorno ci aiutasse a migliorare. Negli ultimi 5 anni abbiamo vissuto momenti veramente difficili, ma mai abbiamo camminato a testa alta come questi ultimi 5 anni”- ha detto a nome della famiglia tutta, del padre Domenico e della madre Anna Baffiera, delle sorelle Chiara ed Elisa, del nonno Giuseppe e dei nipotini Stefano e Lorenzo. Quest’ultimo, insieme al sindaco Giuseppe Di Mare e all’ammiraglio Andrea Cottini, comandante di MariSicilia, ha scoperto la targa che da oggi denomina il viale Andrea Fazio, voluta dall’amministrazione comunale “per ricordare un innamorato della città di Augusta e lasciare un segno concreto ad Andrea”– ha esordito l’assessore alla Toponomastica Giuseppe Carrabino.

“E’ un giorno di grande emozione, è una volontà che mettiamo in campo dopo un lavoro lungo di condivisione. Oggi – ha aggiunto il sindaco Giuseppe Di Mare presente insieme a parte della giunta, al presidente del Consiglio comunale Marco Stella e di alcuni consiglieri– diamo un volto tangibile ad un italiano modello, in un momento storico in cui è facile accampare sempre diritti, questo nostro cittadino ci indica una strada, che ci sono i doveri e quindi quella di fare il proprio lavoro a qualunque costo e condizione, mettendo a volte a rischio la vita. Quando passerò da questa strada guarderò ad Andrea e a quel richiamo che fa ad ognuno di noi, di essere italiani orgogliosi di avere dei diritti e che ci sono dei doveri che fanno grande il nostro paese che ciascuno di noi li rispetta. Con grande orgoglio mi ricorderò di questo grande uomo e di questo grande italiano”.

Il capitano di vascello Riccardo Leone, comandante di Maristaeli Catania, a cui apparteneva l’elicotterista ha ricordato come la notizia della morte dell’augustano abbia sconvolto tutti, quella notte tra il 5 e 6 aprile 2018: “è stato uno shock perché Andrea era amato da tutti in base, lo conoscevano tutti, tanto è vero che i suoi colleghi oggi sono tutti presenti di domenica. A distanza di 5 anni – ha proseguito- quando si parla con i suoi colleghi gli occhi si fanno lucidi, Andrea era una persona disponibile ad aiutare tutti in ogni momento, era un professionista, non diceva mai no a qualsiasi cosa il comando dicesse di fare”.

Non solo militare, ma anche un idealista con un grande senso del dovere. Così lo ha ricordato Adriana Pricone, presidente di Nuova Acropoli Augusta, associazione di volontariato che, proprio all’inizio del viale intitolato oggi da tempo ha adottato diverse aiuole a cui si era dedicato anche Andrea: “la vita di Andrea può ispiraci perchè – ha sottolineato- si tratta della vita di un idealista, che è un uomo comune che sceglie degli ideali di vita davanti ai quali si impegna a servirli. E’ il senso del dovere, del servizio che l’ha portato a scegliere la professione che ha svolto e che l’ha reso un grande figlio, un fratello speciale, un amico, un compagno di vita unico. Ed è per questo senso del dovere che Andrea ha voluto anche abbracciare l’ideale del volontariato, è stato uno dei primi volontari di Nuova acropoli, con lui abbiamo sognato, abbiamo iniziato a costruire anche quando era imbarcato. In me oggi prevale la fierezza l’orgoglio di averlo avuto accanto, di averlo conosciuto, di poterlo ricordare tutte le volte che passeremo da questo viale” .

A spiegare le motivazione della richiesta di intitolazione è stato il presidente della Società di storia patria, Salvatore Romano: “un giovane cittadino che aveva giurato fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione assumendo lo status di militare e indossando la divisa della Marina militare decise di votarsi alla difesa del nostro paese e delle sue istituzioni repubblicane contribuendo alla storia dell’Italia con la sua storia personale. Certamente questa intitolazione – ha detto- non potrà lenire il dolore dei familiari ma possiamo auspicare che possa essere un conforto, un piccolo segno della nostra vicinanza e dell’associazione che mi onore di rappresentare, un segno dell’affetto di tutti gli augustani che riconoscendo nei valori della Repubblica concordano con Cicerone nel dire che la vita dei morti è riposta nel ricordo dei vivi”. Ad illustrare una breve storia degli elicotteri e del reparto è stato Antonello Forestiere, direttore del museo della Piazzaforte, la targa è stata benedetta da don Francesco Antonio Trapani mentre il maestro Carmelo Vinci ha eseguito con la tromba il silenzio.