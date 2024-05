Interventi sulla Sp 57 Carlentini-Brucoli-Agnone: via libera alla progettazione

Con enorme sforzo e impegno il Libero consorzio di Siracusa ha approvato gli atti di indirizzo per la progettazione degli interventi delle diverse arterie come la provinciale 57 Carlentini-Brucoli-Agnone, Sp 25 Floridia-Priolo, Sp 46 Siracusa-Carancino, Sp 23 Palazzolo Giarratana, Sspp 14 zona Canicattini, Sp 110 Terrauzza- Murro di Porco, Sp 22 Pachino-Ispica, Ss PP. 64 Noto-Fiumara-Testa dell’Acqua, Sp 12, Sp 56, Sssp 17 e 18, Sspp 46,47, 72 e 77, Sb 2 e 20.

Soddisfatto il parlamentare Ars di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, che ringrazia a nome proprio e di tutti i cittadini della Provincia di Siracusa, da Francofonte a Portopalo, il commissario straordinario del Libero consorzio ex Provincia Mario La Rocca, a cui rivolge il plauso per questi atti che sono propedeutici a tutti i lavori di sistemazione di arterie provinciali che versano in condizioni pessime.

“Assieme agli interventi di sistemazione delle strade – ha detto – il commissario ha anche approvato gli atti di indirizzo delle progettazioni di una serie di miglioramenti dell’illuminazione stradale nelle arterie di competenza del Libero consorzio di Siracusa. A valle di queste progettazioni seguiranno le gare per le aggiudicazioni dei lavori e finalmente saranno consegnate a tutti noi, cittadini della provincia, strade più sicure dal punto di vista della percorribilità e dell’illuminazione notturna”.