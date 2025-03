Interruzione dell’energia elettrica per lavori programmati ad Augusta e Villasmundo

L’energia elettrica sarà interrotta in tutto il territorio di Augusta, ma anche di Villasmundo, frazione di Melilli, per lavori sugli impianti di distribuzione. Il blackout programmato avverrà, nello specifico, giovedì 3 e venerdì 4 aprile dalla mezzanotte alle 6, come comunica E-distribuzione.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente ripristinata, quindi si invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.