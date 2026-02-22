Intelligenza artificiale e coscienza, ad Augusta il dibattito di Nuova Acropoli

Grande affluenza di pubblico per la conferenza presentata sabato scorso dall’Associazione Nuova Acropoli di Augusta dal titolo “I.A. l’intelligenza delle macchine e la coscienza dell’uomo”

“Che vuol dire reale?” Partendo da questa domanda la dott.ssa Cristina Tringali, volontaria e relatrice della serata, ha trasportato i presenti in un viaggio nell’affascinante mondo della nascita delle cosiddette “macchine pensanti”, che, presenti già nelle civiltà più remote, sono arrivate fino a noi, dimostrando il costante interesse dell’uomo a istruire macchine che simulino il pensiero umano.

“L’ I.A. oggi è ovunque! Questo ha progressivamente spento la naturale curiosità dell’uomo di chiedersi il “perché?” delle cose. Ma a quale prezzo? Quanto siamo disposti a perdere affinché il mondo funzioni al nostro servizio? da qui la necessità di puntare su una rivoluzione morale che formi uomini più saggi”

Parole che hanno fornito ampi spunti di riflessione su un argomento quantomai attuale. Nuova Acropoli ha poi rinnovato l’invito alla nuova presentazione del percorso gratuito di Filosofia Attiva prevista per lunedì 23 febbraio alle 19,00 presso la sede associativa di viale Italia 262.