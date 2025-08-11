“Insieme come allora”, rimpatriata a 40 anni di distanza per gli ex alunni della scuola elementare Pascoli di Augusta

Nel cuore dell’estate augustana, un appuntamento speciale ha riunito un gruppo di vecchi amici e compagni di scuola, dopo ben 40 anni esatti dal loro ultimo incontro ufficiale. Venerdì 8 agosto, nei locali della Cavalera, si è tenuta una serata di ritrovo e nostalgia per gli ex alunni della scuola elementare G. Pascoli (Scuole Cappuccini). L’iniziativa è nata dal desiderio di rinsaldare legami e condividere ricordi di un’infanzia vissuta insieme, tra banchi di scuola, giochi e prime amicizie.

L’organizzatore, Sergio Frazzetto, ex campione augustano di kickboxing, racconta con entusiasmo come il tempo abbia portato molti di loro su strade differenti, ma la voglia di ritrovarsi e rievocare momenti spensierati degli anni della scuola elementare sia stata sempre presente. La serata è stata un’occasione per ridere, raccontare le proprie storie di vita, scambiarsi fotografie e ritrovare qualche volto ormai dimenticato, ma mai del tutto cancellato dal cuore. I locali della Cavalera, conosciuti per la loro accoglienza e atmosfera amichevole, hanno fatto da cornice ideale a questo evento ricco di emozioni e tanti sorrisi.

Un incontro che ha celebrato l’amicizia a distanza di quattro decadi, dimostrando come certi legami, anche se messi alla prova dal tempo, riescano a rimanere vivi e forti. Chi non ha potuto partecipare è già invitato alle prossime occasioni per stringersi nuovamente in un caloroso abbraccio di gruppo.

Quella di venerdì 8 agosto è stata dunque molto più di una semplice rimpatriata: è stata la testimonianza di un passato condiviso che continua a vivere nel presente di chi, un tempo bambini, oggi si ritrova amici di sempre.