Inner Wheel Club Augusta: si chiude un anno di servizio, la presidente Rizzotti guarda al futuro con “Grow and Flourish”

Si è svolta ad Augusta la cerimonia di chiusura dell’anno sociale 2025-2026 dell’Inner Wheel Club Augusta, un appuntamento che ha permesso alle socie ed agli ospiti presenti di ripercorrere i progetti realizzati nei mesi passati e, insieme, di guardare avanti: alla guida del club resterà infatti la presidente Tania Rizzotti Sicuso, che proseguirà il proprio mandato anche nell’anno sociale 2026-2027, in continuità con il lavoro avviato. In apertura, la presidente ha voluto ricordare che negli ultimi anni il club ha scelto di puntare sulla “valorizzazione dei valori fondanti” dell’Inner Wheel: l’amicizia e il service, inteso come il sostegno concreto che le socie offrono ad altre donne, in particolare a chi non ha avuto le stesse opportunità. Proprio da questa riflessione nasce uno dei propositi per il prossimo anno: l’attivazione di laboratori professionalizzanti pensati per dare a donne e ragazze madri l’opportunità di apprendere un mestiere.

Tra le tante iniziative portate avanti nell’anno appena concluso, la presidente ne ha ricordate diverse: “Il libro prende vita”, progetto realizzato in collaborazione con il Comune e con i giovani di

Augusta Project all’interno della biblioteca comunale, per dare voce e prospettive nuove a ragazzi che, pur avendo assolto l’obbligo scolastico, faticano a trovare spazi di inclusione sociale; la collaborazione con l’Istituto Superiore Ruiz nel progetto ASOC “Open Coesioni”, dedicato al monitoraggio civico del Castello Aragonese di Brucoli, con la realizzazione di materiali informativi, gadget e il supporto agli studenti nella presentazione del lavoro, promosso dalla Regione Sicilia; la sfilata solidale, vero fiore all’occhiello dell’anno, in cui i ragazzi di Augusta Project, affiancati da alcune socie, hanno realizzato abiti ecologici con materiali di riciclo, presentati con successo al Circolo Ufficiali grazie anche al sostegno dell’ammiraglio Torre; il sostegno costante alle suore del Centro Oreb, che accolgono bambini in affido, culminato

in un pomeriggio di festa e clown-terapia per una bambina in occasione del suo compleanno; l’adesione alla Giornata del Rispetto del 20 gennaio, istituita dal Ministero per le scuole, che il club ha scelto di portare anche fuori dai contesti scolastici; il sostegno, attraverso buoni spesa, a una signora in difficoltà a causa di patologie che ne limitano l’autonomia quotidiana; i tradizionali auguri di Natale e Pasqua condivisi con il Rotary Club, un gesto che richiama simbolicamente le origini stesse dell’Inner Wheel.

La presidente ha colto l’occasione per sottolineare come quest’anno auspichi a una collaborazione sempre più stretta tra le associazioni presenti in città. Il resoconto dell’anno si è intrecciato con una riflessione sulla dimensione internazionale dell’Inner Wheel, organizzazione piramidale che passa per sei distretti nazionali e arriva fino al Distretto 211, competente per Sicilia e Calabria, di cui il club di

Augusta fa parte. Per l’anno 2026-2027 il tema scelto dalla Presidente Internazionale Ingelög Wyndhamn è “Grow and Flourish” (“Crescere e fiorire”), un binomio che la presidente Rizzotti ha invitato le socie a interpretare liberamente, richiamando l’idea del “coltivare” non solo in senso letterale, ma come metafora di rinascita e crescita personale. A questo si affianca il tema proposto dalla Governatrice del Distretto 211, incentrato sul “Nutrire e amare”, con un’attenzione particolare al contrasto dei disturbi alimentari tra i più giovani, fenomeno sempre più diffuso anche in ambito scolastico. Il cuore della serata è stato senza dubbio l’ingresso di due nuove socie nel club presentate dalla presidente Gaetana Sicuso Rizzotti: Carmela Tringali e Daniela Ranno.

Con la consueta cerimonia, la presidente ha rivolto alle due nuove amiche il tradizionale invito a condividere i valori di amicizia, servizio e comprensione internazionale che animano l’Inner Wheel, prima di procedere, insieme alla Past Governatrice Nadia Arena Micalizio, all’apposizione dei distintivi che segnano ufficialmente l’ingresso nel club. Confermata alla presidenza Gaetana Sicuso Rizzotti, il nuovo direttivo del club vede: Nadia Arena Micalizio vicepresidente, Alessandra Traversa past president, Roberta Pitruzzello segretaria, Marilena Abramo tesoriera e Ivana Sarcià addetta stampa. Tra le consigliere figurano Maria Grazia Chiarello, Rosa Maria Quartarone, Gaetana Bruno e Ivana Amato, Paola Mastroviti è addetta al servizio internazionale e Sabrina Lamanna responsabile internet. La presidente e Nadia Arena Micalizio rappresenteranno inoltre il club come delegate nel comitato distrettuale, con Paola Cuffini e Carmela Vaccaro Balsamo delegate supplenti.

A chiudere la serata è intervenuta la Past Governatrice Nadia Arena Micalizio, che si è complimentata con la presidente Rizzotti per i numerosi progetti realizzati, augurandole di proseguire con lo stesso slancio nell’anno sociale 2026-2027, e ha rivolto un invito diretto alle nuove socie a partecipare attivamente alla vita del club: “Siamo donne capaci di unire, di portare aiuto a chi ne ha bisogno”. Con questo spirito di continuità e apertura, l’Inner Wheel Club Augusta si prepara dunque a un nuovo anno all’insegna di “Grow and Flourish”: crescere insieme, per continuare a fiorire come comunità di donne al servizio del territorio. Alla cerimonia hanno preso parte tutti i rappresentanti dei club service cittadini.