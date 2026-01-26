“Indifferenza. Tutto può iniziare da questa parola”: ad Augusta appuntamento con la testimonianza di Benedetto Stracquadanio

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune celebra domani 27 gennaio 2026 con un appuntamento pubblico dedicato alla riflessione e al ricordo, in programma alle 18 nel Salone di Rappresentanza del Palazzo di Città.

Al centro dell’incontro una parola chiave, tanto semplice quanto terribilmente attuale: indifferenza. È da qui che prende forma il titolo dell’evento, “Indifferenza. Tutto può iniziare da questa parola”, un richiamo diretto alla responsabilità individuale e collettiva. Gli orrori del passato, ma anche quelli del presente e quelli che rischiano di ripetersi in futuro, trovano infatti terreno fertile proprio nell’assenza di attenzione, di coscienza, di presa di posizione.

La serata sarà arricchita dalla testimonianza di Benedetto Stracquadanio, che guiderà il pubblico in un percorso di memoria e consapevolezza, offrendo spunti di riflessione sul valore del ricordare come atto civile, non rituale, capace di parlare all’oggi.

La Giornata della Memoria non è solo un momento di commemorazione delle vittime della Shoah, ma un’occasione per interrogarsi sul presente, sui segnali da non ignorare, sulle parole e sui gesti che possono fare la differenza. Perché ricordare non significa soltanto guardare indietro, ma scegliere, ogni giorno, da che parte stare.