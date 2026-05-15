Incontro con il sindaco Di Mare per la presentazione del delegato di Confcommercio ad Augusta

Si è svolto nella giornata di ieri l’incontro tra il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare ed una delegazione di Confcommercio Siracusa, alla presenza del vicesindaco Biagio Tribulato, della dirigenza provinciale e di numerosi associati operanti nel territorio del Comune megarese.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sui temi legati al commercio, ai servizi e allo sviluppo economico locale, rafforzando il dialogo tra l’amministrazione comunale e il sistema delle imprese cittadine.

Nel corso della riunione è stato inoltre presentato ufficialmente il delegato comunale di Confcommercio Siracusa per Augusta, Luigi Scarnato, storico commerciante del settore abbigliamento e figura di riferimento per il tessuto imprenditoriale locale. Scarnato rappresenterà l’associazione sul territorio comunale, ponendosi come interlocutore diretto per tutti gli imprenditori che intendano instaurare un rapporto costante con Confcommercio.

La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento della presenza associativa nei territori dell’intera provincia, iniziato con il Comune di Avola, con l’obiettivo di garantire maggiore prossimità alle imprese e una più efficace rappresentanza delle istanze provenienti dal comparto produttivo e commerciale.

L’obiettivo della governance associativa è quello di instaurare una interlocuzione costante con il territorio, favorendo la rappresentanza delle esigenze delle imprese e creando un ponte operativo con la sede provinciale per assicurare servizi sempre più adeguati ai fabbisogni del sistema imprenditoriale locale.