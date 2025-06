Incidente sulla Sortino–Ferla, ciclista di Augusta al Cannizzaro: in rianimazione

Incidente stradale nei giorni scorsi lungo la provinciale Sortino–Ferla, dove un’auto e una bicicletta si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire. A riportare le conseguenze più gravi è stato il ciclista, un uomo di 50 anni originario di Augusta, che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’uomo è attualmente ricoverato in rianimazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.