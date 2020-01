Incidente stradale sulla Siracusa – Catania: feriti un bimbo e una ragazzina di Augusta

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi intorno alle 15,30 sull’autostrada Catania – Siracusa in direzione sud quando, al km 17 nel territorio di Augusta, la conducente di una Ford Fiesta, per motivi ancora da appurare, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale e sanitari del 118, che hanno trasportato i due passeggeri in ospedale per ricevere le cure del caso. Si tratta di una ragazza di 17 anni, P.G., trasferita al nosocomio di Lentini, e di un bambino di 4 anni, F.B., portato al Policlinico a Catania. Le condizioni di entrambi non dovrebbero destare particolare preoccupazione, illesa la mamma del bimbo alla guida del mezzo.