Incidente mortale ex SS 114 Augusta-Melilli: la vittima tornava a casa dal lavoro

Stava tornando a casa, dopo una giornata di lavoro in uno stabilimento della zona industriale, Adriano Corvaglia, il cinquantottenne morto ieri pomeriggio sulla ex Ss 114 poco prima dello svincolo per Melilli, in direzione di Siracusa in quello che sembra essere un incidente autonomo.

L’uomo, originario di Avola ma residente a Siracusa, era assieme al figlio che lavora pure nella zona industriale quando all’improvviso, per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’Audi nera che stava guidando è finita fuori strada in un tratto in cui il terreno sottostante degrada in una scarpata.

L’autovettura ha sfondato parte del guardrail di protezione della carreggiata e fatto un volo di alcuni metri, finendo la sua corsa poco più avanti, tra la vegetazione incolta.

Stamattina era ancora lì, in attesa di essere recuperata, l’auto accartocciata che è stata fatale per il cinquantottenne. Troppo gravi, infatti, le ferite riportate dall’uomo e inutili sono stati i tentativi di salvargli la vita dei sanitari del 118 e del Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello dove è arrivato privo di vita. Non sarebbero gravi, invece, le condizioni del figlio che viaggiava con lui e che è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Siracusa.