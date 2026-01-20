Incidente al Porto Xifonio di Augusta: la nave Ong “Rescue People” adagiata sul fondo a causa del maltempo

Nella notte appena trascorsa, la nave ONG “Rescue People”, ormeggiata al Porto Xifonio di Augusta, ha subito un incidente dovuto alle difficili condizioni meteo. Nonostante l’intensificazione dei rinforzi agli ormeggi, il forte vento e le condizioni di mare agitato hanno causato il distacco degli ormeggi, con la nave che ha scarrocciato all’esterno dell’imboccatura del porticciolo, finendo adagiata sul fondo.

Al momento, la nave risulta ferma e priva di equipaggio, quindi non si registrano criticità per la sicurezza delle persone. Le autorità competenti, in particolare la Capitaneria di Porto, sono al lavoro per eseguire tutte le procedure necessarie nei confronti dell’armatore e dei responsabili della nave. Non sono previste operazioni di recupero prima di giovedì, poiché le condizioni meteo non consentono interventi sicuri.

Il vento da nord-est, che ha raggiunto punte di intensità notevole, ha contribuito alla rottura degli ormeggi e al successivo dislocamento della nave. Nonostante le difficoltà, le autorità locali confermano che non ci sono rischi immediati, grazie alla stabilità dell’unità.

Tuttavia, le condizioni meteo potrebbero cambiare rapidamente, motivo per cui la Guardia Costiera monitora costantemente la situazione e procederà con le valutazioni necessarie per garantire la sicurezza del recupero, se le condizioni lo permetteranno.