Incendio Sonatrach: i sindaci di Augusta e Melilli incontrano i vertici della raffineria

I sindaci di Augusta, Giuseppe Di Mare, e Melilli, Giuseppe Carta, in considerazione della profonda preoccupazione che ha suscitato l’incidente di venerdì scorso alla raffineria Sonatrach, in cui sono rimasti ustionati due operai ricoverati in prognosi riservata al reparto Grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro, incontreranno i vertici dell’azienda domani, nell’ufficio del sindaco di Augusta, per fare il punto della situazione.

“In qualità di rappresentanti delle comunità locali, – dicono Carta e Di Mare- riteniamo indispensabile affrontare con urgenza le tematiche relative alla sicurezza degli impianti industriali per garantire un ambiente lavorativo sicuro per tutti i dipendenti. Tale incontro sarà un’opportunità per condividere informazioni sull’incidente e delineare un piano d’azione volto a prevenire futuri eventi simili. È fondamentale collaborare per affrontare insieme questa delicata questione che coinvolge non solo la sicurezza dei lavoratori ma anche il benessere delle nostre comunità”.