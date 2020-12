Un incendio è scoppiato intorno alle 9.30 in un’abitazione di via X Ottobre 7, ad Augusta, nel centro storico.

In quel momento non c’era nessuno in casa e il proprietario è stato avvisato da un vicino che aveva visto il fumo fuoriuscire dalla porta.

Per spegnere le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco che stanno verificando l’origine del rogo ed eventuali danni agli appartamenti vicini.