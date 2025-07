Incendio Ecomac: superamenti per benzene, idrocarburi non metanici e idrogeno solforato. E Schifani istituisce un gruppo di lavoro per affrontare l’emergenza ambientale

“In seguito al grave incendio verificatosi nel sito di stoccaggio della Ecomac, ad Augusta, e alle criticità ambientali che ne sono derivate, ho disposto l’immediata istituzione di un gruppo di lavoro, sotto il coordinamento della nostra Protezione civile. Ne fanno parte Asp, Arpa, Vigili del fuoco e i Comuni interessati, con l’obiettivo di monitorare, valutare e affrontare tempestivamente ogni ricaduta sulla salute pubblica e sull’ambiente”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina – prosegue Schifani – ha già preso contatto con sindaci e Vigili del fuoco per agire con rapidità, garantendo ai cittadini il massimo supporto. Il governo regionale è al fianco delle amministrazioni locali e delle autorità sanitarie e ambientali, a cui è assicurato tutto il necessario supporto operativo e istituzionale. La tutela della salute dei siciliani e della sicurezza del territorio resta la nostra assoluta priorità”.

L’incendio avvenuto nell’impianto Ecomac, nella zona industriale di Augusta, tra il 5 e il 7 luglio 2025, ha comportato il rilascio di significative quantità di fumi in atmosfera. Oggi, a cinque giorni di distanza, Arpa ha reso noto un primo report – ancora privo però delle diossine – in cui riporta gli inquinanti presenti in atmosfera a causa della combustione di rifiuti avvenuta nello stabilimento di Augusta. Gli inquinanti oggetto della relazione di Arpa sono SO2 (biossido di zolfo), NO2 (biossido di Azoto), NMHC (idrocarburi non metanici), benzene, H2S (idrogeno solforato), PM10 e PM2.5.

Per il biossido di zolfo SO2, le centraline di Arpa non hanno rilevato alcun superamento del valore limite orario (350 µg/m3) e del valore limite giornaliero (125 µg/m3 ) nel periodo sopra indicato. In particolare dal 5 all’8 luglio la concentrazione massima, pari a 30 µg/m3, è stata registrata alle 11 del 5 luglio nella stazione di Siracusa-Belvedere, con concentrazioni simili rilevate nel periodo antecedente all’incendio.

Anche per il biossido di azoto NO2 non si rileva alcun superamento del valore limite orario (200 µg/m3) nel periodo sopra indicato e non si registrano picchi orari significativi.

Discorso diverso per le concentrazioni di benzene che hanno registrato diversi picchi superiori a 20 µg/m3 (microgrammi su metro cubo) nel periodo esaminato. Nella stazione Priolo sono stati registrati tre superamenti: il 5 luglio alle 22 con una concentrazione pari a 36 µg/m3, il 6 luglio a mezzanotte con una concentrazione pari 33 µg/m3 e il 6 luglio alle 23 con una concentrazione pari 26 µg/m3 . Una concentrazione media oraria confrontabile è stata anche rilevata sempre nella stazione Priolo il 3 luglio. Nella stazione Augusta-Megara si riscontrano 15 superamenti della soglia oraria nei giorni 7 e 8 luglio, di cui 4 superiori a tre volte la soglia oraria. “Tali concentrazioni – scrive Arpa nel rapporto -, visto peraltro la vicinanza all’impianto Ecomac, sono da correlare all’incendio”.

Anche le concentrazioni di idrocarburi non metanici, NMHC, hanno registrato numerosi picchi orari superiori al valore soglia (200 µg/m3). In particolare nella stazione Augusta-Megara sono stati registrati cinque picchi orari superiori a 1400 µg/m3: il 7 luglio alle 6 e alle 21 pari a 1430 µg/m3 e 1403 µg/m3 e l’8 luglio alle 6 e alle 7 pari a 1486 µg/m3 e 1642 µg/m3. Si evidenzia che tali concentrazioni orarie sono comunque spesso rilevate in questa stazione, vista la prossimità agli impianti petrolchimici.

Per l’idrogeno solforato, H2S, sono stati registrati dieci superamenti della soglia olfattiva nella stazione di Augusta-Marcellino dal 5 all’8 luglio, con valori intorno a 9 µg/m3 (8,8 e 9,1 µg/m3 ) e tre superamenti nella stazione Priolo il 7 e l’8 luglio con valori pari a 8,1, 13,5 e 11,6 µg/m3. “Si evidenzia – scrive Arpa – che se il materiale combustibile che ha provocato l’incendio conteneva zolfo, uno dei gas prodotti può essere l’idrogeno solforato”.

Il limite della concentrazione media giornaliera del PM10 previsto dal D.Lgs. 155/2010 (50 µg/m3 ) è stato superato nella stazione Augusta-Megara il 7 e l’8 luglio con concentrazioni pari a 79 e 108 µg/m3 . Tali concentrazioni, come riporta Apra, non rilevate nelle altre stazioni, sono attribuibili all’incendio. Per il PM2,5 il valore guida OMS (15 µg/m3 ) sulla concentrazione media giornaliera è stato superato in molte stazioni soprattutto il 7 luglio e in particolare nelle stazioni di SR-Via Gela, Augusta, SR-Verga e Melilli.

Arpa ha anche effettuato una valutazione della dispersione del plume (la nube con gli inquinanti), svolta in collaborazione con l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISAC). Sono stati esaminati i dati meteo delle 5 stazioni di monitoraggio di qualità dell’aria ubicate nell’intorno di 20 km dall’impianto e denominate: Augusta Monte Tauro, Melilli, Solarino, SR – Asp Pizzuta e SR – Via Gela. Le cinque stazioni meteo esaminate mostrano un quadro coerente ma differenziato caratterizzato da: venti prevalentemente da Nord Ovest–Nord–Ovest nei giorni 5 e 6 luglio, con velocità comprese tra 0,5 e 3 m/s. Condizioni di calma o quasi-calma diffuse nella notte tra il 6 e il 7 luglio; direzioni instabili e deboli nelle prime ore del 7 luglio, con rischio elevato di ristagno e infine una ripresa della ventilazione il giorno 8 luglio, con ventilazione da Nord Ovest e Sud variabile tra le stazioni. Sulla base di questo quadro variegato è stata condotta un’analisi metereologica giornaliera e per stazione al fine di descrivere con maggiore precisione le condizioni meteo che hanno caratterizzato le fasi di innesco e di propagazione dell’incendio.

Sebbene le condizioni sembrino favorevoli alla dispersione e diluizione del plume residuo, in quanto il cambiamento nella direzione del vento devia il trasporto verso il mare, si registra ancora nella stazione Augusta- Megara alle ore 7 dell’8 luglio un picco orario di benzene e la concentrazione media giornaliera di PM10 risulta più elevata di quella del giorno precedente. Inoltre i dati meteo delle 5 stazioni sono stati utilizzati per alimentare modelli di dispersione atmosferica di tipo gaussiano radiale isotropo, costruito per visualizzare qualitativamente il potenziale comportamento del plume su base oraria e spaziale. In particolare: il 5–6 luglio, i modelli mostrano una traiettoria chiara verso sud-est, con effetto mitigato dalla ventilazione.

Il 7 luglio è il giorno più critico: in assenza di ventilazione, il plume resta intrappolato nei primi 100–200 m di atmosfera, con possibilità di ricadute elevate di particolato. L’8 luglio dovrebbe corrispondere ad una fase iniziale di pulizia atmosferica, in cui però si registrano ancora in prossimità dell’impianto (Augusta-Megara) concentrazioni elevate di benzene e PM10.

In sintesi, l’incendio sviluppatosi presso l’impianto Ecomac si è inserito in un contesto meteorologico particolarmente variabile, caratterizzato da un’evoluzione delle condizioni atmosferiche che ha influenzato in modo significativo il comportamento e la dispersione degli inquinanti rilasciati. Nei giorni del 5 e del 6 luglio, il sistema di ventilazione prevalente ha favorito una diffusione del plume su un’area piuttosto ampia, con un trasporto degli inquinanti verso sudest che ha contribuito a ridurne l’impatto localizzato. In queste due giornate, la presenza di venti moderati provenienti principalmente da nord-ovest ha consentito al pennacchio di disperdersi in direzione della fascia costiera ionica, limitando fenomeni di accumulo al suolo in prossimità della sorgente.

Tuttavia, la situazione è radicalmente cambiata il 7 luglio, che ha rappresentato la fase più critica dell’intero evento. In questa giornata, si è verificata una combinazione di fattori atmosferici sfavorevoli: l’assenza quasi totale di vento, un possibile strato di inversione termica nei bassi livelli dell’atmosfera e un marcato ristagno delle masse d’aria hanno ostacolato in modo netto la dispersione verticale e orizzontale degli inquinanti. Queste condizioni hanno favorito l’accumulo del plume nei pressi del suolo, soprattutto nelle ore notturne e del primo mattino. Le stazioni più esposte sono state: Augusta-Megara, Augusta-Marcellino e Priolo, in cui si sono rilevati valori più elevati di benzene, PM10 e H2S. Il giorno successivo, l’8 luglio, sebbene la ventilazione ha ripreso progressivamente vigore, tornando a interessare l’area con direzioni più organizzate e una moderata intensità, si registra ancora nella stazione Augusta- Megara alle ore 7 dell’8 luglio un picco orario di benzene e la concentrazione media giornaliera di PM10 risulta più elevata di quella del giorno precedente.

“Una valutazione più completa sull’impatto dell’incendio – conclude Arpa – si avrà appena saranno disponibili i risultati delle determinazioni di diossine, furani e idrocarburi policiclici aromatici in aria ambiente, i cui specifici prelievi sono stati avviati già dal 5 luglio con i campionatori ad alto volume“.