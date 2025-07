Incendio Ecomac, le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta da oltre 48 ore

Proseguono incessantemente da oltre 48 ore le operazioni di spegnimento dell’incendio alla Ecomac di Augusta. Sul posto sono attualmente in azione mezzi movimento terra – ruspe e pale meccaniche – impegnati nello “smassamento” dei cumuli di materiale per permettere il cosiddetto “minuto spegnimento”, fase cruciale per eliminare ogni possibile focolaio residuo.

A garantire la continuità degli interventi, diverse squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Siracusa e provincia, che si stanno alternando in modo coordinato. In supporto, sono intervenute anche autobotti da Messina, Catania e Ragusa, oltre a un mezzo speciale aeroportuale, solitamente impiegato per incendi di aeromobili, che sta offrendo un prezioso contributo operativo.

Presenti sul campo anche squadre aziendali e unità di Protezione Civile, impegnate fianco a fianco per mettere in sicurezza l’area e scongiurare ogni rischio di riattivazione delle fiamme.