Incendio Ecomac, l’assessore regionale Colianni: “È inaccettabile. Sarò presente ad Augusta, chiederò a Roma regole severe”

“Quanto accaduto all’impianto Ecomac di Augusta è ovviamente inaccettabile per la salute dei cittadini e per l’ambiente circostante. Sarò presente sul posto molto presto“. Lo dichiara l’assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni, intervenendo sulla vicenda dell’incendio che ha interessato Ecomac Smaltimenti, l’impianto di trattamento dei rifiuti ad Augusta, nel Siracusano. Da sabato, infatti, l’impianto che ricicla plastiche è avvolto dalle fiamme e solo grazie al costante intervento dei Vigili del Fuoco, coadiuvati anche da mezzi e personale della Protezione Civile, oggi si può affermare che la situazione è sotto controllo. Diverso, però, il discorso per quanto riguarda la possibile emissione di diossine in atmosfera. Sono in corso i campionamenti e il monitoraggio da parte di Arpa, ma in attesa dei primi risultati i sindaci dei comuni limitrofi, Priolo, Melilli e Augusta su tutti, si sono visti costretti a emanare ordinanze e raccomandare ai propri cittadini di limitare gli spostamenti, restando chiusi in casa e sigillando le finestre.

“Sono stato informato che la quarta Commissione parlamentare, presieduta dall’onorevole Carta, si riunirà ad Augusta nelle prossime settimane per un sopralluogo direttamente nei luoghi interessati dall’incendio, e io stesso incontrerò sindaci e istituzioni della provincia di Siracusa – aggiunge l’assessore – al fine di comprendere come potenziare i controlli sugli impianti di trattamento rifiuti nell’intero contesto regionale, con particolare attenzione a quella provincia. Inoltre, chiederò al governo nazionale di intervenire con regole più severe e sulla prevenzione degli incendi. È indispensabile evitare che simili accadimenti possano continuare a danneggiare i cittadini e i territori. Su questo fronte confermo fin da ora la mia disponibilità al presidente della quarta Commissione a intraprendere un’azione concreta, politica e istituzionale, fondata sulla presenza, sulla vicinanza e sulla responsabilità“.