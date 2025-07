Incendio Ecomac e ordinanza del sindaco, cancellato l’evento della Lega ad Augusta

Alla luce dell’ordinanza emessa dal sindaco di Augusta, avente per oggetto “Adozione misure urgenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica”, riguardo al grave incendio che in queste ore ha provocato una intensa nube di fumo potenzialmente pericolosa, l’evento organizzato dalla Lega Sicilia previsto questa sera sul Decreto Sicurezza è stato annullato.

L’evento, dal titolo “Presentazione Contenuti DL Sicurezza”, sarebbe stato l’occasione per approfondire le misure del Decreto Sicurezza e le strategie per la promozione della legalità sul territorio. La serata si doveva aprire con i saluti istituzionali del Sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare. A coordinare i lavori l’onorevole Giovanni Cafeo, Coordinatore dei Dipartimenti della Lega in Sicilia.

Il parterre dei partecipanti doveva vedere la presenza di autorevoli esponenti del partito a livello regionale e nazionale. Erano previsti anche gli interventi del Senatore Nino Germanà, Commissario della Lega in Sicilia, dell’Onorevole Anastasio Carrà, Deputato nazionale e Vice Commissario della Lega in Sicilia, e dell’Onorevole Luca Sammartino, Deputato regionale