Incendio Ecomac di Augusta, PD e M5S: “Preoccupazione e rabbia per un disastro che non doveva ripetersi”

L’incendio divampato il 5 luglio scorso all’interno dell’impianto Ecomac di Augusta continua a sollevare allarme e richieste di chiarimenti da parte delle forze politiche. A intervenire congiuntamente sono stati i consiglieri del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle di Augusta, che in una nota esprimono “profonda preoccupazione e rabbia per un evento drammatico che, purtroppo, non è stato una sorpresa”.

L’episodio, infatti, richiama un precedente incendio avvenuto nella stessa azienda nell’agosto del 2022, sollevando interrogativi sulla gestione dell’impianto e sull’efficacia delle misure di prevenzione adottate. “Questo tragico evento rende ancora più urgente e necessario dotarsi di un piano di protezione civile, che da anni attendiamo e che ancora non è stato attuato”, dichiarano i consiglieri.

Nel loro intervento, PD e M5S esprimono vicinanza ai Vigili del Fuoco e a tutte le forze in campo, ringraziandoli per il lavoro svolto, così come a tutti i cittadini coinvolti, costretti ad affrontare l’ennesima emergenza ambientale nel territorio.

I due gruppi consiliari hanno annunciato la richiesta formale di convocazione di un Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza e alla società civile, per ottenere risposte puntuali sulle cause dell’incendio e sull’eventuale mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

Tra le istanze avanzate: l’attivazione immediata di misure precauzionali a tutela della salute pubblica, come avvenuto nei comuni vicini attraverso apposite ordinanze sindacali; chiarimenti da parte dell’amministrazione comunale sul perché tali provvedimenti non siano stati presi tempestivamente ad Augusta; una relazione completa sulle attività di monitoraggio ambientale, chiedendo se l’ARPA abbia effettuato rilievi nel territorio comunale e, in caso contrario, se il Sindaco abbia sollecitato tale attività o richiesto spiegazioni ufficiali.

I consiglieri del PD e del Movimento 5 Stelle hanno infine ribadito il proprio impegno nel vigilare sull’operato delle istituzioni locali e nel pretendere trasparenza e responsabilità, soprattutto quando in gioco ci sono salute pubblica, ambiente e sicurezza dei cittadini.

“È inaccettabile che incidenti di questa portata continuino a verificarsi senza un’adeguata pianificazione e senza una pronta risposta. Serve un cambio di passo concreto, e noi saremo vigili e presenti per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie”.