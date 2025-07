Incendio Ecomac di Augusta, il Libero Consorzio: “Serve una cabina di regia per la salute ambientale”

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha preso atto degli ultimi esiti del monitoraggio ambientale, condotto da parte di Arpa Sicilia, successivamente all’incendio del 5 luglio nell’impianto Ecomac di Augusta. Il presidente dell’ente, Michelangelo Giansiracusa e il suo vice con delega all’Ambiente, Diego Giarratana, hanno ritenuto doveroso condividere con la cittadinanza lo stato attuale delle attività di rilevamento e le riflessioni istituzionali in corso.

I dati dei vari campionamenti di Arpa, infatti, hanno confermato, in alcuni punti, concentrazioni di diossine e furani superiori ai livelli normalmente riscontrati in ambiente urbano, in particolare nell’area industriale di Augusta,

nei pressi dello stabilimento Rigenia, con un picco significativo rilevato nei giorni immediatamente successivi all’evento.

Per tutti i territori monitorati al di fuori dell’area industriale di Augusta i valori di diossine e furani risultano in alcuni casi superiori e generalmente prossimi ai livelli tipici degli ambienti urbani, con oscillazioni temporanee ma senza superamenti significativi o persistenti. In tutti questi casi, gli altri inquinanti analizzati (PCB e IPA) si mantengono ampiamente al di sotto delle soglie di riferimento.

In coerenza con quanto emerso durante la seduta della IV Commissione Territorio-Ambiente e Mobilità dell’Ars, convocata ad Augusta lo scorso 24 luglio, il Libero Consorzio condivide e rilancia l’auspicio espresso in quella sede: costruire una cabina di regia provinciale stabile, che veda coinvolti tutti i soggetti istituzionali competenti – ARPA, ASP, Comuni interessati, Protezione Civile – con l’obiettivo di garantire un monitoraggio coordinato, una comunicazione efficace ai cittadini e una gestione condivisa delle eventuali misure da adottare.

“Un modello operativo – dicono Giansiracusa e Giarratana – che possa rafforzare la fiducia nelle comunità locali e rispondere con serietà e trasparenza a eventi ambientali complessi. Il Libero Consorzio continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della vicenda, mantenendo un ruolo di impulso e coordinamento istituzionale, a supporto dei territori coinvolti e delle comunità locali. Si ringrazia ARPA Sicilia per il lavoro attento e per la qualità dell’attività tecnica svolta, fondamentale per garantire un monitoraggio ambientale affidabile e tempestivo.”