Incendio Ecomac, confermata l’ordinanza ad Augusta. E ieri fiamme anche in contrada Falà e Rondinelle

In via precauzionale l’ordinanza di ieri sul comune di Augusta resta valida anche per oggi. Restano intatte le misure disposte: Infissi chiusi e invito ai cittadini a rimanere in casa, limitando gli spostamenti solo se urgenti; Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private; Sospensione dei mercati rionali, del trasporto disabili per il CSR, del bus navetta per il Faro Santa Croce e di tutte le attività all’aperto non strettamente necessarie; Le attività improrogabili dovranno essere svolte con adeguati dispositivi di protezione individuale; Chiusura al pubblico del cimitero comunale, fatta eccezione per addetti ai lavori e imprese di pompe funebri; Chiusura di tutti gli uffici comunali e della biblioteca comunale. L’incendio non è spento del tutto e in via precauzionale l’ordinanza resta in vigore.

Come se non bastasse, ieri altro incendio in Contrada Falà e Rondinelle, domato nel pomeriggio e sotto controllo. “Alla fine di questa giornata stanco, sfinito ma con la consapevolezza di esser stato ancora una volta dentro le emergenze – commenta il sindaco di Augusta, Peppe Di Mare – Grazie ai Vigili del Fuoco, ai Volontari della Protezione Civile, alla Polizia locale, alla Marina Militare ed alla Polizia penitenziaria che hanno messo a disposizione l’autobotte strumento essenziale per spegnere il fuoco ed ai tanti cittadini che si sono messi a disposizione per evitare il peggio. Giornate impegnative quelle delle ultime 48 ore e per questo vi chiedo di dare una mano. Come? Innanzitutto segnalando principi di incendi, adottando comportamenti adeguati (ad esempio non gettare cicche di sigarette dai finestrini delle auto), tenendo puliti i propri terreni da sterpaglie, ecc. Continuiamo a seguire, ora dopo ora, l’evolversi dell’incendio alla Ecomac. Domani mattina sapremo se è possibile revocare l’ordinanza emessa stamane”.